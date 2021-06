Raziskovalci z oxfordske univerze so v študiji, objavljeni v znanstveni reviji Cell, ugotavljali zmogljivost protiteles v krvi ljudi, ki so bili cepljeni z obema odmerkoma cepiv Pfizerja ali AstraZenece, za nevtralizacijo različic delta in kapa.

"Ni dokazov o velikem širjenju, kar pomeni, da bo trenutna generacija cepiv zagotavljala tudi zaščito proti različicama B.1.617," so zapisali. Opozorili so sicer, da se je koncentracija protiteles v krvi zmanjšala, kar bi lahko privedlo do določenega števila okužb, na spletu poroča tiskovna agencija Reuters.

Analiza angleške agencije za javno zdravje je že pretekli teden pokazala, da ti dve cepivi nudita visoko stopnjo zaščite pred hospitalizacijo zaradi okužbe z različico delta. Znaša več kot 90 odstotkov.

"Za nas je spodbudno, da neklinični rezultati Oxforda in ti podatki, vključno z nedavno študijo angleške agencije prinašajo pozitivne znake, da lahko naše cepivo močno deluje proti različici delta," je povedal Mene Pangalos iz AstraZenece.

Da je njihovo cepivo visoko učinkovito proti delti, pa je danes sporočil tudi predstavnik Pfizerja v Izraelu, poroča Reuters.

"Trenutni podatki, zbrani iz naših laboratorijskih raziskav, vključno s tistimi z območij, kjer je indijska različica delta zamenjala britansko različico kot najpogostejša, kažejo, da je naše cepivo zelo visoko, okoli 90-odstotno učinkovito pri preprečevanju bolezni covid-19," je povedal Alon Rappaport, zdravstveni direktor Pfizerja v Izraelu.

Izraelske oblasti so sicer poudarile, da še nimajo dovolj podatkov, da bi ocenile učinkovitost cepiva Pfizerja in BioNTecha proti različici novega koronavirusa delta.

Oxfordski znanstveniki so na podlagi krvnih testov ugotavljali tudi možnost okužbe z različico delta pri prebolevnikih. Možnost ponovne okužbe je bila precej velika pri tistih, ki so bili v preteklosti že okuženi z različicama beta ali gama, ki so ju odkrili v Južni Afriki in Braziliji.

Na drugi strani pretekla okužba z različico alfa, ki so jo najprej odkrili v Veliki Britaniji, nudi "zmerno" zaščito pred okužbo z vsemi skrb zbujajočimi različicam. Na tej različici bi tako lahko temeljila cepiva proti covidu-19 naslednje generacije, navaja Reuters.