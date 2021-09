Prvotna zasedba v postavi Jože Potrebuješ, Marko Vozelj, Vinko Cankar in Marjan Malovrh je vztrajala do leta 1998, ko je klaviaturista Marjana Malovrha zamenjal Potrebuješev bratranec Matjaž Končan. Deset let zatem je Marka Vozlja zamenjal Jernej Tozon in po naslednjih skoraj desetih letih je skupina toliko dozorela, da je prišlo do prve upokojitve njihovega člana in namesto Vinka Cankarja je prišel Miha Novak. Ali bo okoli leta 2028 Jože Potrebuješ zamenjal še samega sebe, za zdaj ni znano.

Jože Potrebuješ se takole spominja leta 1992 in pesmi Ta vlak: »Po megauspešnici Krokodilčki, ki je izšla le nekaj mesecev prej, pesem Ta vlak ni doživela tako hipnega uspeha, kot bi človek pričakoval. Je pa zaradi spevne melodije, domoljubnega in malce nostalgičnega besedila, predvsem pa zaradi enega najbolj kultnih videospotov pri nas poslušalcem počasi zlezla pod kožo. Za potrebe videospota z muzejskim vlakom, pod katerega se je podpisal režiser Vojko Anzeljc, smo pokurili kar osem ton premoga.«

