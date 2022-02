100 najlepših popevk: Sto majhnih nežnosti

»Štajerska lady« Alenka Pinterič, rojena v glasbeni družini, se je že pri šestih letih srečala z vajami petja in igranja klavirja ter violine, a jo je v najstniških letih navdušenje nad Beatli pripeljalo v popularne glasbene vode. Kmalu je postala del pevske elite v takratni državi. Zanimiva je zgodba, ko jo je znameniti Đorđe Marjanović povabil, da gre z njim na turnejo po Sovjetski zvezi, a je bilo sodelovanja po desetih dneh konec, saj je delovala, kot so ji očitali, preveč prozahodno. Pozneje je nastopala v operah, muzikalih, TV-šovih, spoznali pa smo jo lahko tudi kot slikarko in pisateljico. Leta 2012 je bila kot edina vokalistka iz Evrope izbrana na ameriškem natečaju, v okviru katerega so dve leti po svetovnem spletu iskali najizvirnejše izvajalce jazz in blues priredb.