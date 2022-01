Zavod je od 15. julija lani, odkar je v veljavi zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, pa do 30. januarja prejel 44.458 vlog za ukrep karantene in višje sile. Od tega je trenutno nerešenih 10.716 vlog, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zavod mora o vlogi skladno z zakonom odločiti v roku 30 dni, zato razmere dnevno spremljajo in skladno s tem prilagajajo organizacijo dela, da prispele vloge čim prej obravnavajo. »To pomeni kadrovsko okrepitev skupine sodelavcev za to področje in vnovič tudi delo v popoldanskem času ter ob vikendih, saj na zavodu opravljamo tudi vso drugo redno dejavnost,« so zapisali.

Ob tem so spomnili, da upravičeni delodajalec lahko uveljavlja pravico do povračila izplačanih nadomestil plače za zaposlenega z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri zavodu skladno z zakonom v osmih dneh od začetka prvega dne odsotnosti delavca zaradi karantene na domu ali višje sile.