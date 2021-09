Na svetovnem pokalu v gimnastiki v Kopru tekmujejo vsi najboljši slovenski telovadci in telovadke, ki so se v četrtek in petek borili v kvalifikacijah. V današnji in jutrišnji finale so se v dvorani Bonifika uvrstili trije slovenski telovadci, ki so skupaj zbrali pet finalnih uvrstitev na posameznih orodjih. Najboljša posameznica je Lucija Hribar, ki si je v četrtek zagotovila finale na dvovišinski bradlji (z oceno 12,750 je bila v kvalifikacijah tretja), danes pa še na gredi (z oceno 12,900 je bila druga) in parterju (z oceno 12,050 je bila osma). Sašo Bertoncelj si je priboril finale na konju z ročaji (z oceno 13,600 je bil šesti), Tjaša Kysselef pa na preskoku (z oceno 13,625 je bila druga). Gimnastična zveza Slovenije organizira svetovni pokal že od leta 2005. Do leta 2013 so bile vse tekme v Mariboru, po tem pa se je tekmovanje preselilo v Ljubljano, v dvorani Tivoli in Stožice. Leta 2017 so tekmovanje prvič pripravili v koprski Areni Bonifika, kjer letos poteka četrta izvedba. Lanski svetovni pokal je zaradi novega koronavirusa odpadel.

»Lucija zadnje leto res pridno trenira, zelo se trudi in že nekaj časa smo čakali, da ji bo na tekmah najvišje ravni uspel preboj med najboljše. V četrtek ji je to končno uspelo na dvovišinski bradlji, ki je njeno najmočnejše orodje. Za prikazano je prejela tudi svojo najvišjo oceno doslej. Njena sestava na gredi je bila za vse nas kar presenečenje. Očitno je res v dobri formi,« je o uspehu 19-letne slovenske reprezentantke povedal selektor ženske vrste Andrej Mavrič.

Finalistka evropskega prvenstva na preskoku Tjaša Kysselef je priznala, da je imela pred domačo tekmo veliko treme. »Niti ne vem prav dobro, zakaj. Bržčas zato, ker sem imela zadnje tedne precej borbe sama s seboj, kaj sploh hočem. Nisem verjela, da še sodim med najboljše. Poleg tega se je končal olimpijski cikel, nisem bila prepričana, ali še želim trenirati in tekmovati na najvišji ravni. Moja edina želja je bila, da bi uspešno prebila led. Dobila sem potrditev, da je gimnastika še vedno moja ljubezen.« Osemindvajsetletna telovadka je še povedala, da ima za današnji finale še rezerve, saj bo pri skoku dodala pol obrata.

»Prikazal sem klasično sestavo za kvalifikacije, ki sploh ni bila tako slaba. A na koncu se je kar nabralo majhnih napak, temu primerna je bila tudi ocena. Sprva me je vseeno presenetilo, da je tako nizka, a so sodniki ubrali res strog kriterij in ga držali do konca. Super,« je svoj kvalifikacijski nastop ocenil Sašo Bertoncelj in ponosno pristavil: »Ker je to moja zadnja sezona v aktivni športni poti, sem si na domači tekmi toliko bolj želel uvrstitve v finale. Ne nazadnje tudi zato, ker sem se na vseh domačih svetovnih pokalih doslej, na katerih sem tekmoval, uvrstil v finale. Tekmoval sem na vseh z izjemo leta 2019, ko sem bil poškodovan.«

Prvi dan so v Kopru od Slovencev nastopili še Lara Crnjac na dvovišinski bradlji, ki je bila z 10,100 točke 15., Nikolaj Božič je bil z 12,200 na parterju 30., Luka Kišek z 11,200 na konju z ročaji 32., Luka Bojanc pa je bil na krogih 13. (13,350). Poleg Lucije Hribar, nad katero bedi trenerka Nataša Retelj, je danes slovenske barve zastopala še Gaja Žabnikar na gredi. Z oceno 11,900 je končala na 13. mestu.