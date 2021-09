Mišji koraki k strateški avtonomiji

Slabe tri tedne po padcu Kabula vladanje v Afganistanu dokončno prevzemajo talibani. Vse od nepričakovano hitrega padca Kabula sredi avgusta so se njegove sosede in mednarodna skupnost soočali z novo realnostjo in poskušali razumeti, zakaj se je pod Hindukušem zgodil tako porazen konec najdaljše vojne ZDA in severnoatlantskega zavezništva. Toda dogodki so se prehitevali. Medtem ko je Zahod reševal svoje sodelavce, so države v regiji že navezovale stike s talibani. Rusija in Kitajska svojih veleposlaništev nista zaprli in sta hitro nakazali, da želita dobre odnose z novimi oblastniki. Kar je povsem razumljivo. Če kdo, potem Moskva in Peking po umiku Zahoda iz države želita stabilen Afganistan in delita tudi željo ZDA in EU, da država ne bi postala novo vadbišče ekstremističnih skupin, ki bi se čez porozne srednjeazijske meje lahko prelile proti njihovim ozemljem.