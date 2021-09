Visokih gora na kolesarski dirki po Španiji je konec, a tudi 19. etapa ni bila mačji kašelj. Začetek je bil zelo razgiban s tremi kategoriziranimi vzponi in hitro se je v beg podala večja skupina kolesarjev. Med njimi je bil tudi Jan Polanc (UAE Emirates), ki pa v ospredju ni uspel zdržati do samega konca.

Kljub temu, da je bila etapa razgibana, je bil zaključek dokaj lahek. Zadnjih 30 kilometrov od skupno 191 je bilo ravninskih. Prav zaradi tega, je imela veliko zanimanja po lovljenju ubežnikov tudi glavnina. Predvsem ekipe s sprinterji, ki so uspešno prestali uvodni del etape.

Najbolj dejavni so bili pri BikeExchangu in Team DSM-u. Predvsem prvi, za katere vozi tudi Luka Mezgec, neuspešno lovijo etapno zmago in pod nosom so se lahko obrisali tudi danes.

Od večje skupine ubežnikov je v ospredju ostalo sedem kolesarjev, ki so imeli za zadnjih 10 kilometrov zgolj pol minute prednosti. Skupinica se je med seboj izjemno organizirala in ni dopustila, da bi jih glavnina ujela. Na koncu pa je izjemen sprint znova prikazal Danec Magnus Cort Nielsen (EF Education-Nippo), ki je slavil svojo etapno zmago na letošnji Vuelti.

Vodilni kolesar dirke Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v cilj prišel v času manjše glavnine z 18 sekundami zaostanka za zmagovalcem. S tem je zadržal veliko prednost v skupnem seštevku in je le še dve etapi oddaljen do tretje zaporedne zmage v Španiji.