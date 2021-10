Primož Roglič v zaključku sezone ne popušča. Na najstarejši enodnevni klasiki Milano–Torino je prvič pokoril konkurenco in prišel do jubilejne 60. zmage v sicer kratki karieri in 13. v letošnji sezoni. Stodrugo izvedbo omenjene dirke je na drugem mestu sklenil Britanec Adam Yates, tretje mesto pa je v zadnjih metrih izgubil Tadej Pogačar, prehitel ga je njegov bodoči klubski kolega pri ekipi UAE Emirates, Portugalec Joao Almeida.

»Vesel sem, kako se je izteklo. Od samega začetka je bila dirka težka, a sem jo s pomočjo ekipe nadzoroval. Odločil je vzpon, pričakoval sem, da me bo Yates napadel, nikoli pa ne moreš vedeti, kako se bodo na to odzvale noge. Na srečo so se dovolj dobro, da sem ga dohitel, nato pa tudi prehitel. Ne bi še govoril o glavni dirki italijanske turneje, dirki po Lombardiji, najprej se moram dobro odpočiti po tej preizkušnji,« je prirediteljem po zmagi med drugim dejal Primož Roglič.

Potem ko so ujeli ubežnike z začetka dirke, sta bila slovenska predstavnika ves čas v vodilni skupini, kar pa ne velja za Adama Yatesa, ki se je, potem ko se je glavnina razbila na več delov, moral prebijati naprej. A to ga ni ustavilo, da je napadel že na začetku zadnjega vzpona (tekmovalci so se morali v zaključku dvakrat povzpeti na Supergo), ko je skupina ujela Belgijca Maurija Vansevenanta, ki je »samomorilsko« z begom poskušal že prej.

Napadu Yatesa so lahko sledili le Roglič, Pogačar, Almeida, Michael Woods in Alejandro Valverde, med drugim sta takrat odpadla svetovni prvak Julian Alaphilippe in sloviti Chris Froome. Yates je bil videti neustavljiv, sredi vzpona so za njim začeli zaostajati tudi oba Slovenca in Portugalec.

Toda Roglič se je vendarle odpeljal za njim, ga hitro ujel, nato pa sta nekaj časa vozila skupaj. Do zadnjega napada Britanca, ki pa mu ni uspel. Na tretjem mestu pa ni mogel zdržati Pogačar, ki je imel pred Portugalcem že lepo prednost. Oba sta na cilju za Rogličem zaostala 35 sekund.