Posavje se s svojo butično ponudbo vedno bolj uveljavlja na zemljevidu slovenskih turističnih destinacij. Za obisk zelenega koščka raja na zemlji pa zadnje čase obstaja tudi vse več vinskih razlogov. Številna odličja, ki jih vinarji dosegajo na ocenjevanjih vin doma in v tujini in jih je iz leta v leto več, dokazujejo, da posavska vina zmorejo zadovoljiti tudi najbolj zahtevne vinoljube. V Kleti Krško verjamejo, da so posavski vinarji na pravi poti, ki vodi do vrha, zato je v njihovi ekipi že kar nekaj let zorela ideja o povezovalnem dogodku, ki bi na eni strani spodbudil sodelovanje posavskih kreatorjev vin, na drugi pa tradicijo lokalnega vinogradništva in vinarstva približal v prvi vrsti domači pa tudi širši javnosti.

Zbrani posavski vinarji, ki so letos prejeli nagrade na najprestižnejših tekmovanjih

Tako so leta sodelovanja, dela, raziskovanja, druženja in sanjarjenja ideji orisala koncept in ji dala ime. K soustvarjanju Best wines of Posavje so povabili posavske vinarje, ki so v letu 2021 za svoja vina prejeli nagrade na najprestižnejšihmednarodnih in domačih tekmovanjih. Poleg gostiteljev, Kleti Krško, so obiskovalce s svojo izbrano vinsko ponudbo (skupaj z več kot 50 vzorci) gostili:Hiša vina Grabnar,Istenič,Vinska kletColnar,Vina Karlovček, Tajfl vino, sok, olje, Kobal since 1931,Vina Jelenič,Vina Kerin,Vinogradništvo Štemberger,Vinska klet Frelih inVinska klet Metlika.

Edinstveno vinsko gastronomsko dogajanje je s kulinarično spremljavo pod grajskimi arkadami v stilu odprte kuhinje dopolnila Gostilna Kunst, sevniški Kisli pek pa je s svojimi pekovskimi prigrizki z drožmi oskrboval vinarske kotičke. Za še prijetnejše doživetje sta z nežno glasbeno spremljavo poskrbela Klara in Lovro, obiskovalci pa so si lahko na dogodku privoščili tudi kratek oddih v prostorih Vinsko gastronomskega centra Turn.

Organizatorji so nad obiskom, ki je presegel pričakovanja, navdušeni in si želijo, da se zgodba Best wines of Posavje nadaljuje – v skupnost dobrih prijateljev, ki nudi priložnost za iskrene pogovore o vinu, nova znanja in spoznanja o vinski kulturi ter je obenem začetek mnogih dobrih stvari.