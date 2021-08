#intervju Jure Grubar, glavni enolog in direktor Kleti Krško: Cviček je evergrin

Jure Grubar je od leta 2018 glavni enolog in direktor Kleti Krško, sicer ustanovljene že leta 1928, ko je bila ustanovljena prva Vinarsko-vinogradniška zadruga Kostanjevica na Krki. V osemdesetih se je preimenovala v Kmečko zadrugo Krško in se preselila v staro grajsko klet iz leta 1770, ki stoji v neposredni bližini gradu Šrajbarski turn in v kateri je nekoč že zorelo vino rodbine Auersperg. Danes je Klet Krško zadružna klet, aktivnih članov, ki vozijo grozdje na ožemanje, je okoli 130 in je največja vinska klet v Posavju. Na leto, odvisno od letine, pridelajo okoli milijon litrov vina, od tega 90 odstotkov cvička.