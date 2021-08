Slovenska nogometna reprezentanca se je na Brdu pri Kranju dodobra zaprla pred sredinim preizkusom s Slovaško, ko bo v Stožicah tekma visokega pomena v boju za svetovno prvenstvo 2022. Izbrana vrsta na začetku priprav z mediji komunicira prek videopovezave in brez stika v istem prostoru, selektor Matjaž Kek pa je po četrt ure zaprl popoldanski trening, da bi skril podrobnosti z igrišča.

Ravno Empoli je prejšnji konec tedna presenetil z zmago proti Juventusu. Stojanović si je želel, da bi v Torinu zaigral proti Cristianu Ronaldu, a ga je Portugalec prehitel z odhodom v Anglijo. »Odlično se počutim v novem klubu in v reprezentanco znova prihajam po dobrih rezultatih. Italija ima eno od najmočnejših nogometnih lig na svetu. Doslej sem občutil dve tekmi v tem tekmovanju in verjamem, da lahko letos presenetimo. Dobro razpoloženje mi daje zagon tudi za uspeh v reprezentanci, za katero igramo s srcem. Upamo na podporo navijačev,« je pristavil Stojanović.

Ob poplavi tekem na vseh ravneh se dogaja, da reprezentance nimajo več časa za temeljito pripravo na pomembne obračune in uigravanje. Tudi tokrat se je treba v dveh dneh pripraviti na zahtevnega tekmeca, ki je poleti nastopal na evropskem prvenstvu in kotira višje kot Slovenija. »Skromno število treningov nam resda ne gre na roko, a za vse je enako. Treba se je prilagoditi sistemu in dati vse od sebe, da nas bo nogomet nagradil. Razmišljamo samo o tekmi s Slovaško, ki jo želimo premagati. Nasprotnik ima kakovostno moštvo z velikimi imeni, zato bo treba odigrati izvrstno v obrambi,« pravi Petar Stojanović , ki je iz Zagreba odšel na posojo v italijansko ligo k novemu prvoligašu Empoliju.

Slovenijo po skoraj pol leta znova čaka nogometna tekma najvišje tekmovalne ravni. Začetek kvalifikacij za mundial v Katarju je bil sanjski – v Ljubljani je padla Hrvaška, nato pa sta vtis pokvarila poraza v Rusiji in na Cipru. V skupini H je po treh krogih še vse odprto, po septembrskem paketu treh tekem pa bo veliko bolj jasno, kakšna so razmerja moči pred zaključkom kvalifikacij. Slovenijo po sredinem obračunu s Slovaško čaka še sobotni domači preizkus z Malto, nato sledi gostovanje v Splitu proti Hrvaški. Zelo pomembna bo pripravljenost igralcev na tri tekme v šestih dneh. Natrpan ritem predstavlja velik izziv tudi za selektorja Keka, ki bo moral prerazporejati moči, da igralci ne bodo pregoreli.

Šeško kot nekoč Novaković?

Selektor Matjaž Kek že vse od začetka drugega mandata na slovenski klopi neuspešno išče udarnega napadalca, ki bo redno zabijal gole kot nekoč Milivoje Novaković. Andraž Šporar je na uradni reprezentančni tekmi nazadnje zadel pred dvema letoma, vmes je imel težave s poškodbo in urejanjem klubskega statusa. Kot naročeno se Keku pred ključnimi tekmami kvalifikacij ponuja osemnajstletni Benjamin Šeško, največji up slovenskega nogometa. Njegov talent brusijo v urejenem okolju na Solnograškem in tuji mediji ga primerjajo z norveškim čudežnim dečkom Erlingom Haalandom. »Ne moti me, če me ljudje primerjajo s kakšnim igralcem. Sam želim biti podoben predvsem samemu sebi. Ne zanima me, da bi postal podoba nekoga drugega,« odgovarja najmlajši reprezentant Benjamin Šeško, ki se mu obeta premiera na uradni tekmi Slovenije.

Na Brdo pri Kranju je prišel z odlično popotnico gola in podaje, s katerima je Salzburg popeljal v ligo prvakov. Šeškovo poletje se odvija zelo hitro in predvsem uspešno. »Trudim se na treningih in tekmah, kar me je nagradilo. Želim nadaljevati s trdim delom, da bom lahko pokazal še več,« je ambicije razgrnil Šeško, ki se v profesionalnem svetu nogometa obnaša zelo zrelo za svoja leta. Čeprav se okoli njega suče vse več pozornosti, ohranja mirnost in se ne obremenjuje z zunanjimi vplivi. Ko je bil otrok, je sanjal, da bo nekoč igral za Slovenijo: »Vedno sem upal, da bom tudi sam nastopal za svojo reprezentanco, ki mi ogromno pomeni. Imam veliko željo, da se dokažem. Za uvrstitev na svetovno prvenstvo bo treba dati vse od sebe.«