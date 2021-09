Za sedanjo generacijo slovenske nogometne reprezentance še ni bilo večjega izziva, kot ga predstavlja gostovanje na Hrvaškem. Slovenija je na polovici kvalifikacij za svetovno prvenstvo v položaju, ko ji senzacionalna zmaga v Splitu odpira pot do neposredne uvrstitve v Katar 2022. Remi ali poraz v sosedskem derbiju prinaša tolažilni boj za drugo mesto, ki bo dosegljivo zgolj v primeru polnega izkupička na zadnjih štirih tekmah.

Hrvaška se najbolj boji Keka

V Splitu ljudje živijo za nogomet in Slovenijo bo zagotovo pričakalo razgreto ozračje s hrvaškimi šahovnicami na tribunah Poljuda. Selektor Matjaž Kek se je dobro razpoložen vrnil v poznano okolje, kjer ga zaradi uspehov na klopi Rijeke zelo cenijo. Na Poljudu še nikdar ni izgubil, za dobrodošlico ob vrnitvi na stadion Hajduka pa je na tiskovni konferenci dočakal spontani aplavz domačih novinarjev. Hrvaška, ki je prepričana o uspehu nad Slovenijo, se najbolj boji Kekovih taktičnih pasti, s katerimi bo nocoj izzival drugo letošnjo zmago nad svetovnimi podprvaki. »Hrvaška bo do konca kvalifikacij ostala prvi favorit skupine H. Prišli smo na zahtevno gostovanje, a športno je razmišljati o pozitivnem rezultatu. Verjamem, da bomo odigrali dobro tekmo,« je dejal Matjaž Kek.

Slovenija za podvig desetletja potrebuje nabrušeno in visoko motivirano zasedbo, ki bo odigrala čvrsto in odločno tekmo brez napake. Izbrana vrsta ima preglavice ravno na gostovanjih, saj je zadnjo veliko zmago vpisala v Bratislavi 2009, ko je v Kekovem prvem mandatu dosegla mundial v Južni Afriki. Slovenija po menjavi generacije nikoli ni v celoti prepričala z zmagovalnim značajem, ki je ob zgodovinskih dosežkih krasil predhodnike. Tekma v Splitu ponuja priložnost za spremembo trenda in šampionski obrat pred jesenskim zaključkom kvalifikacij. »V zadnjem času smo videli kar nekaj slovenskih športnikov, ki so šli prek svojih sposobnosti in dosegli izjemne uspehe. V Splitu ne bomo dvignili rok v zrak in se predali. Čisto vsi moramo dati vse od sebe,« je pristavil Kek.

Po sobotnem mučenju z Malto je imela reprezentanca malo časa za odpravo pomanjkljivosti, ki so izrazite ob nemoči v ustvarjanju igre in počasnih reakcijah na igrišču. Ključna bo psihološka priprava, saj bo v središču Dalmacije odločala tudi večja želja po zmagi. Če bo Slovenija nastopila samozavestno in brez strahu, se lahko kolena zatresejo tudi Hrvaški, ki je po srebru iz Rusije 2018 zamenjala generacijo in vsekakor velja za premagljivega nasprotnika. To je pokazal že spomladanski obračun v Stožicah, kjer je Slovenija z disciplinirano in bojevito igro na visoki tekaški ravni dosegla zgodovinsko prvo zmago v nogometu nad južno sosedo.