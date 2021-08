Je Čeferin vplivnejši od Infantina?

V nogometnem svetu je znova čas za reprezentančni premor. Za nekaj, česar se večina klubov po Evropi in svetu ne veseli najbolj. Često se namreč dogaja, da so ob vrnitvi nogometaši poškodovani ali utrujeni, kar jezi delodajalce in klubske trenerje. Kot jih tudi to, da so po pripravljalnem obdobju ravno dobro krenili v sezone in v največjih ligah odigrali dva ali tri kroge, pa se morajo že ustavljati zaradi kvalifikacijskih tekem. A to pot je vseeno nekoliko drugače. Pandemija koronavirusa znova dobiva zalet, število okuženih narašča po vsem svetu, v nekaterih delih so razmere še posebno dramatične. Ker ima vsaka država svoje ukrepe in ker ne želijo več delati izjem glede desetdnevnih karanten ob vrnitvi ljudi z rdečih območij, nekateri klubi v Angliji, Španiji in Italiji igralcem prepovejo odhode v reprezentance, kar je sprožilo različne odzive.