ITER Francija Iter v latinščini pomeni pot, kratica ITER pa označuje International Thermonuclear Experimental Reactor. Projekt bo stal več kot 20 milijard evrov. Futuristični reaktor je postavljen v raziskovalnem centru Cadarache v bližini kraja Saint Paul lès Durance v južni Franciji. Na 42 hektarih poskušajo znanstveniki z novimi naprednimi tehnologijami ustvariti vročo plazmo za fuzijo, ki zahteva kakšnih 150 milijonov stopinj Celzija. V praksi naj bi sistem začel delovati leta 2025, a bo do praktične uporabe takšne energije preteklo še veliko časa. Ideja ima sicer dolgo zgodovino, v bistvu sta projekt politično potrdila ameriški predsednik Ronald Reagan in sovjetski voditelj Mihail Gorbačov, na srečanju v Ženevi leta 1985. Jasno, za projektom je stal tudi takratni francoski predsednik François Mitterrand, osnovno idejo pa sta skupaj razvijala vodilni sovjetski znanstvenik Evgenij Velikov in ameriški fizik Alvin Trivelpiece. Pri projektu sodeluje 30 držav z vsega sveta. Slovenije, kot je navada pri modernih znanstvenih projektih, ni med njimi.

Olkiluoto 3 Finska Za tretji reaktor sodobne finske jedrske elektrarne v Botnijskem zalivu naj bi na koncu zapravili okoli 12 milijard evrov. Prva dva reaktorja, ki so ju zgradili leta 1978 in 1979, sta bila sicer bistveno cenejša, a če vemo, da bi moral biti tretji blok odprt že leta 2009, vsa dovoljenja pa je dobil šele letošnjega marca, je jasno, da so se stvari hudo podražile. No, kljub temu bo blok pokril okoli 15 odstotkov finskih potreb po električni energiji. Da je stvar, kljub neverjetnim številkam, uspešna, govori podatek, da so že začeli graditi Olkiluoto 4.

Mochovce 3&4 Slovaška Tudi tretji in četrti blok slovaške jedrske elektrarne Mochovce zelo zamujata. Če je bilo predvideno, da bosta začela obratovati v letih 2012 in 2013, naj bi po novih podatkih bila nared za komercialno rabo letos oziroma leta 2023. Mochovce je stara, po sovjetskih metodah razvita elektrarna, ki so ji dolga leta nasprotovali Avstrijci, je pa res, da so jo modernizirali, pri čemer je pomagalo prav nič sovjetsko podjetje Siemens. Mimogrede, tretji in četrti blok slovaške nuklearke naj bi stala okoli 6 milijard evrov.

Parlamentarna palača Romunija Nekatere države si želijo, da bi se njihovi politiki med opravljanjem svojega dela kar najbolje počutili. Palatul Parlamentului v Bukarešti je največja upravna stavba na svetu. Zgradili so jo leta 1997 in vredna naj bi bila okoli 3 milijarde evrov. V višino meri 84 metrov, ima 365.000 kvadratnih metrov površine in – tudi to so izračunali – tehta štiri milijarde kilogramov. V palači sta senat in poslanska zbornica, trije muzeji in mednarodni konferenčni center. Ob vseh ustanovah v palači je več kot polovica stavbe vseeno še vedno prazna.

Camp Nou Španija Stadion, na katerem igra FC Barcelona, velja za enega najdražjih športnih objektov na svetu. Novi stadion, kot mu pravijo, leži na mestu starega Camp de Les Corts, ki so ga podrli in med leti 1954 ter 1957 zgradili novega. Pravijo, da ima okoli 99.000 sedežev, a so imeli tudi tekme, ki jih je v Barceloni videlo 120.000 gledalcev. Objekt so renovirali, nazadnje leta 2018, in ga uporabljajo za mnoge kulturne ter popularne prireditve, ne samo za šport. Morda bi ga zaradi krize Barcelona lahko celo prodala. Njegova vrednost naj bi bila več kot 1,7 milijarde evrov.

Stadion Wembley Anglija Legendarni londonski stadion iz leta 2007 stoji na mestu starega Wembleyja, ki so ga zaprli leta 2003. Novi stadion je po številu sedežev med največjimi v Evropi in prvi po velikosti pokritih stadionov. Število sedežev se razlikuje glede na dogodke – 90.000 gledalcev lahko gleda nogomet, na koncertih je 75.000 sedežev in 15.000 stojišč, na atletiki je sedišč okoli 70.000. Med gradnjo je veljalo, da bodo za stadion zapravili 800 milijonov funtov, kar danes ob inflaciji pomeni kakšnih 1,6 milijarde evrov. Lastnica stadiona je angleška nogometna zveza.

Center Lakhta Rusija Leta 2019 so svojemu namenu predali eno najvišjih stavb na svetu. Nebotičnik v Sankt Peterburgu. Gre za eno najvišjih stolpnic v Evropi, v kateri bo sedež naftne multinacionalke Gazprom. Pa ne samo to. V Centru Lakhta bodo športni center z bazenom, medicinski center, trgovine, gostilne in razgledne točke. In če prav razumemo, lahko v tem centru še vedno najamete tudi pisarno ali tudi zgolj sobo za poslovno srečanje ali pa dvorano za kak seminar. Center, ki je stal okoli 1,5 milijarde evrov, v višino meri 462 metrov in ima 87 nadstropij nad zemljo ter 40 dvigal.

Karolinska Universitetssjukhuset Švedska Univerzitetna bolnišnica v Solni iz leta 1940 je svojo sedanjo velikost dobila leta 2004, ko so združili dve veliki bolnišnici: Bolnišnico Karolinska in Bolnišnico Huddinge. Leta 2008 so začeli graditi novo stavbo, ki naj bi nadomestila stare objekte Univerzitetne bolnišnice Karolinska v Solni. Junija 2008 je bilo odločeno, da bo nova bolnišnica zgrajena po modelu javno-zasebnega partnerstva, in kot vedno v takšnih primerih je projekt naletel na kritike zaradi slabega načrtovanja gradnje in izvedbe ter zaradi korupcije. Zapravili so okoli 1,5 milijarde evrov.

TEŠ 6 Slovenija Orjaška termoelektrarna, šesti blok v Šoštanju, naj bi po podatkih, ki so dostopni na spletu, Slovenijo stala okoli 1,4 milijarde evrov. Ob tem se je javnost spraševala, ali v Sloveniji res potrebujemo še eno ekološko sporno elektrarno na premog. Še posebej ker je jasno, da premoga v bližnjem rudniku zmanjkuje. Kakorkoli, takratne oblasti so celo onemogočile referendum o TEŠ. Še bolj zanimivo je, da so stroški z začetnih 600 milijonov zrasli kar za 800 milijonov evrov. Mnogi snovalci in ustvarjalci projekta so trenutno na sodišču.