V devetdesetih letih se je v sodelovanju s tamkajšnjo škofijo začel posvečati številnim brezposelnim v regiji in ustanavljati socialne zadruge, iz katerih so kasneje nastala socialna podjetja. Šest let kasneje je z najboljšimi od njih ustanovil zadrugo GOEL. V njej so se združili kmetje, podjetniki, meščani, okoli 400 ljudi je v zadrugi našlo novo poklicno perspektivo. V eni od najbolj revnih in skorumpiranih regij v Evropi, kjer je mafija največja delodajalka in je država že bolj ali manj izgubila nadzor nad stanjem, je to zelo pomembno. GOEL združuje številna socialna podjetja s področja ekološkega kmetijstva, turizma, trajnostne mode in biokozmetike. Nedavno pa so se razveselili dragocenega darila italijanske države. Ta se je namreč odločila, da bo zgradbe in posestva, ki jih je zaplenila mafiji in njenim šefom, dala v uporabo nevladnim in neprofitnim organizacijam. Tako v eni od zgradb že deluje proizvodnja enega od podjetij zadruge, v drugi šivajo ekološka oblačila, v razkošnem domovanju enega od mafijskih šefov pa so uredili hotel. Država je prevzela celo stroške za pohištvo in jamči, da zadrugi deset let ne bo zaračunala najemnine, elektrike in vode. Toda le deset dni zatem, ko je zadruga GOEL zmagala na javnem razpisu za prevzem omenjene zgradbe, je mafija vdrla vanjo in povzročila za 50.000 evrov škode. Linarello pravi, da take akcije dobro pozna, gorela je že kmetija, uničili so traktorje in opustošili skladišča. Toda vselej po takem napadu Linarello organizira veliko slavje, na katerem ljudi seznanijo z dogodki in jih prosijo za prostovoljne prispevke. S tem se krepi ugled zadruge v javnosti in moč te organizacije.