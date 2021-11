Sodnik Claudio Paris je v veliki dvorani sodišča v kalabrijskem mestu Lamezia Terme prebral sodbe za 91 obdolžencev. Ti so se izrekli za sojenje po hitrem postopku, kar jim omogoča za tretjino nižjo kazen, če so spoznani za krive očitanih jim dejanj.

Na sodbo pa še čaka 355 ljudi, zato bo ta obsežen sodni proces zoper domnevne mafijce trajal še najmanj dve leti. Začel se je januarja v posebej za ta primer prirejeni sodni dvorani in se nanaša na obtožbe organiziranega kriminala, poskusov umora, pranja denarja, trgovine z drogo, izsiljevanja in nezakonitega posedovanja orožja.

Tožilec že desetletja s policijskim varovanjem

Tožilec Nicola Gratteri, ki je zaradi svojih prizadevanj za privedbo 'Ndranghete pred roko pravice prisiljen že več kot 30 let živeti pod policijskim varovanjem, je dejal, da proces poteka »zelo dobro«. »Od 91 obdolženih jih je bilo spoznanih za krive 70,« je povedal za italijansko tiskovno agencijo AdnKronos. Dodal je, da so tisti, ki so bili oproščeni, manjši igralci.

Najbolj nevarni posamezniki v tej skupini so po besedah Gratterija dobili najvišjo možno kazen 20 let zapora, kot je zahtevalo tožilstvo. Med njimi so član oboroženega krila združbe Domenico Macri, desna roka domnevnega šefa združbe Pasquale Gallone ter Gregorio Niglia, ki naj bi bil zadolžen za nabavo orožja in izsiljevanje. Domnevni vodja združbe Luigi Mancuso še čaka na sojenje.