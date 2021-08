Sanacija Stanežič in obnova Tržaške: Po nezakonitem odlaganju izstavili aneks

Podjetje Prenova - Gradbenik, ki je nezakonito odlagalo gradbene in druge odpadke na občinskem zemljišču v Stanežičah, je občino soočilo z dvema aneksoma, skupaj vrednima poldrugi milijon evrov. In to ravno za dela na gradbiščih, kjer naj bi nastali odpadki iz Stanežič. Občina je že podpisala 1,2 milijona vredni aneks.