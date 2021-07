Kmalu konec kratkotrajne zapore

Do predvidoma nedelje bo za promet zaprt del Tržaške ceste med Langusovo ulico in križiščem z Bleiweisovo in Aškerčevo cesto. Omenjeni odsek je zaprt od četrtka zaradi gradbenih del na Trgu mladinskih delovnih brigad. Do odprtja ceste bo obvoz za motorni promet potekal po Barjanski cesti, Cesti v Mestni log in Tbilisijski ulici.