Jurica Golemac, trener Cedevite Olimpije: Igralci morajo dojeti, kaj pomeni Olimpija

Košarkarji Cedevite Olimpije so že pospešeno zagrizli v delo pred novo sezono. Trener Jurica Golemac se bo danes razveselil še prihodov Jake Blažiča in Jacoba Pullena, pričakuje pa tudi zamenjavo za Mangoka Mathianga. 44-letni strokovnjak meni, da bo ekipa najboljše predstave kazala po novem letu in da je tako kakovostna, da mora narediti korak naprej v rezultatskem smislu. Od vsega si nekdanji slovenski reprezentant najbolj želi, da bi bilo lahko na tekmah prisotno občinstvo in da zaradi okužb na koronavirus ne bi odpadale tekme, kot so v lanski sezoni.