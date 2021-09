Čeprav petkov superpokalni obračun pričakovano ni postregel z navdušujočo košarko, je že nakazal nekatere smernice v igrah Cedevite Olimpije in Krke. Ljubljančani so v zaključku izenačene tekme vknjižili prednost v kakovosti in prišli do jubilejne desete superpokalne lovorike.

Trenerja sta po tekmi predvsem poudarjala, da to nikakor še nista podobi moštev, ki ju želita videti. »Zadovoljen moram biti z obrambo, saj je Krka dosegla 71 točk, od tega deset ali dvanajst ob zaključku napadov. V napadu pa se vidi, da se ne poznamo dovolj dobro in da fizično še nismo na visoki ravni. Pričakujem, da bomo igro, kot si jo želim, kazali čez približno dva meseca,« je razlagal trener Olimpije Jurica Golemac, ki je zaradi kvote tujcev v domačih tekmovanjih izven dvanajsterice pustil Jackieja Carmichaela in Marka Radovanovića. Strateg Krke Dalibor Damjanović je pogrešal poškodovanega Jureta Špana, tekmo pa je predčasno zaradi udarca v glavo končal Jurij Macura. Hasahn French si je pregriznil jezik, a je po šivanju na lastno željo nadaljeval igro. »Skok v napadu ter slaba osredotočenost v obrambi, ko smo v ključnih trenutkih samega puščali Jacoba Pullena, in napadu sta nas na koncu stala zmago. Vidi se, da smo na začetku sezone. Takoj ko se ne držimo sistema, pridejo napake. Sem pozitiven. Moramo biti potrpežljivi, stvari se na svoje mesto ne bodo postavile čez noč,« je ocenil Dalibor Damjanović.

Pri Olimpiji po do zdaj videnem težav s skokom, ki so ga imeli v lanski sezoni, ne bo več. Ljubljančani so v tem pogledu dominantni, tokrat predvsem novi center Zach Auguste, ki je pokazal za višino 208 centimetrov tudi zvrhano mero agilnosti. »Zbirali smo med Augustom in Carmichaelom. Jackie se nam je priključil prej, a je Zach boljši skakalec. Ker ima Krka nižjo ekipo, smo rekli, da potrebujemo tistega, ki je boljši v zraku in se dobro odvaja. Izkazalo se je za pravo potezo,« je pojasnil Golemac in priznal, da ima ekipa trenutno težave z organizacijo igre, a da bodo tudi to odpravili. »Keene je mlad. Prvič igra na tej kakovostni ravni in prvič ni glavni igralec v ekipi. Celotna ekipa mu je pripravljena pomagati. Fant ima resnično izjemno kakovost. Na treningih vidimo, da lahko sam 'ubije' vsako ekipo. Moramo mu zaupati, mu vlivati samozavest in ga spodbujati, da igra obrambo. Za napad sem prepričan, da bo prišel sam od sebe.« Da Američanu soigralci resnično želijo pomagati k hitri prilagoditvi, je potrdil tudi kapetan Jaka Blažič. Blejec je namreč dejal, da je zaradi karakteristik Keena pripravljen spremeniti svojo igro in se bolj osredotočiti na asistiranje soigralcem.

Sestava letošnje ekipe Krke se zdi precej bolj smiselna od lanske. Z agresivno obrambo je navdušil Leon Stergar, mladi Andrej Stavrov pa je nakazal, da bi lahko bil presenečenje sezone. Nesporni vodja moštva je znova Rok Stipčević, Novomeščanom pa utegne težavo predstavljati predvsem pomanjkanje višine. »Imamo precej prostora za napredek, saj smo imeli kar nekaj zdravstvenih težav. V prvi vrsti moramo bolj paziti na skok, saj sta nas Ejim in Auguste spravljala v prevelike težave,« je ocenil Rok Stipčević, ki se bo skupaj s soigralci z Olimpijo znova meril že v soboto v prvem krogu lige ABA.