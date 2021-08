Snovalke festivala Mladi levi: Prava vrednost festivala ni le v predstavah, temveč v druženju in izmenjavi mnenj

Danes se bo z vrsto različnih dogodkov – od interaktivne instalacije libanonske umetnice Tanie El Khoury pa do večernega koncerta gypsy punk zasedbe Maika – začel že 24. mednarodni festival sodobne odrske umetnosti Mladi levi . Na njem se bo do prihodnje nedelje v Stari elektrarni in okolici zvrstilo več kot dvajset predstav in drugih dogodkov, s katerimi bodo v zavodu Bunker, ki organizira festival, poskušali dokazati, da je oder še vedno relevanten javni prostor, da se preko tovrstnih prireditev še vedno lahko gradi skupnost in da je o prihodnosti mogoče (ali kar nujno) razmišljati skozi perspektivo sodelovanja, solidarnosti in občutljivosti za sočloveka ter okolje.