Prva je predstava Pesem, ki jo je pel moj oče (trije dnevi v maju) tajskega režiserja Wichaya Artamate, ki bo na ogled v Stari elektrarni, in prinaša intimno zgodbo, ko se brat in sestra vsako leto na obletnico očetove smrti srečata v majhnem stanovanju v Bankgkoku in skozi tradicionalen obred obujata spomin na očeta.

Druga otvoritvena predstava je Telotelotelotelo belgijskih umetnikov Daga Taeldemana in Andrewa Van Ostadea, ki jo je Lea Kukovičič na današnji novinarski konferenci označila kot plesno - glasbeno predstavo ekstaze, ki združuje elemente kompozicije, glasbe, opere in koreografije. To je predstava, ki zavzema celotno umetnost 21. stoletja. Obema predstavama, ki se bosta začeli ob 20. uri, sledi tradicionalna mladolevovska otvoritvena zabava na dvorišču Športne dvorane Tabor ob ritmih ljubljanske didžejke z imenom Balana, ki je članica kvir platforme in didžejevskega kolektiva Ustanova.

Umetniška dela, izdelana iz ruševin iz vojne v Siriji

Naslednji dan bo sledil v prostoru za umetnost NOT jutranji vizualni performans Petre Varl Prostor v dveh dejanjih, kjer se zgosti doživljanje lastnega telesa, prostora, zvoka in svetlobe. Tega dne je v Stari elektrarni zvečer na programu tudi Vse vključeno nemško-nizozemskega umetnika Julijana Hetzla, za katerega Lea Kukovičič meni, da bo najverjetneje predstava, ki bo najbolj delila mnenja na festivalu. Na oder je namreč postavljena galerija Escape, kjer so umetniška dela v celoti izdelana iz ruševin iz vojne razdejane Sirije. Vodeni ogled razstave, ki ga izvede kustosinja za osebe z Bližnje vzhoda z migrantsko zgodovino, pa voajersko občinstvo sooči s samim seboj.

V Stari elektrarni bo 23. avgusta med drugim predstava Minga hiše v ruševinah čilskih umetnikov Ebame Garin Corronel in Luisa Guenela Sota, ki se ukvarja predvsem s pomenom hiše in doma. Oba umetnika se bosta na festivalu predstavila tudi s predstavo Pohabljeni, kjer je v ospredju preizpraševanje o policijskem nasilju nad sodržavljani.

Sklepni dogodek devetletnega projekta Create to Connect

Stara elektrarna bo 25. avgusta tudi prizorišče sklepnega dogodka devetletnega projekta Create to Connect Create to connect - Create to impact, ki se je ukvarjal predvsem z različnimi oblikami povezav med umetniki in skupnostmi ter vplivom umetnosti v družbi.

Mladi levi se bodo končali s prestavo slovenskih umetnic Katje Legin in Bojane Robinson Oh, kako zelo običajno, ki se ji bosta med predstavo pridružila Tomaž Grom in Nina Rajič Kranjec. Vsak iz svoje perspektive oblikuje predstavo, vsem pa je skupno čudenje oziroma iskanje neobičajnosti v življenjih popolnoma običajnih, normalnih ljudi.

Na letošnjem festivalu Mladi levi se premierno predstavlja umetnica Neja Tomšič z novim delom, potopitveno dokumentarno instalacijo s pripovedovanjem Krog, ki je nastal v okviru projekta Stronger Peripheries: A Southern Coalition z izhodiščno temo delo in sreča, kjer je v ospredju park železničarjev v romunskem Cluju. Delo je nastalo v okviru Nonument Group - z Milošem Koscem, Niko Grabar in Martinom Bricljem Barago ter romunsko glasbenico Simino Oprescu.

Raziskovalno-umetniški kolektiv Nonument Group bo v okviru festivala 22. avgusta izvedel voden ogled z lestvijo bežigrajskega stadiona, ki so ga poimenovali Hoja okrog vrele kaše. Mladi levi bodo tudi letos pripravili Debatni kafani, katerih glavna tema je tokrat prihodnost, ki jo umeščajo v kontekst umetnosti, družbenega vpliva in vesolja.

Letošnji festival slavi življenje

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica zavoda Bunker Alma Redžič Selimović po dveh koronskih izvedbah letošnji festival slavi življenje, umetnost, možnosti in potenciale. Po njenih besedah so poskušali kljubovati duhu časa, izgubam ter nadaljevati z življenjem, predvsem pa obdržati skupnost. Veliko letošnjih predstav se ukvarja z ritmom, ponavljanjem in tradicijo, sam festivalski program pa se pogumneje sooča z minljivostjo, konci, krhkostjo življenja, tudi neposredno smrtjo, a hkrati opremlja za optimizem in delovanje, je še povedala.

Po besedah ene od selektoric umetniškega programa Mojce Jug bi lahko bila rdeča nit letošnjega festivala »tradicija, minljivost in repeticija«.

Vse festivalske vstopnice bodo imele simbolično ceno en evro, bo pa mogoče na vseh festivalskih prizoriščih prispevati še prostovoljne zneske.