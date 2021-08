Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju ustvarila 43,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 35,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Skupina je zbrala 414,5 milijona evrov bruto premij, kar predstavlja 10,9-odstotno rast. Na rast je vplivala predvsem vključitev Vite v skupino, ki je zbrala za 54,7 milijona evrov bruto premij.

Poleg vpliva prevzema Vite in višjih bruto premij so na višje prihodke vplivali tudi prihodki FOS-poslov (freedom of services) iz polic, ki so bile sicer sklenjene že lani, a je prihodek teh zavarovanj zaradi datuma njihove sklenitve priznan v letu 2021. Na rast je vplivalo tudi boljše poslovanje odseka pokojnine in upravljanje premoženja.

Največji delež prihodkov je predstavljal segment premoženja, 197 milijonov evrov, sledijo odsek življenje (93,1 milijona evrov), pozavarovanje (50 milijonov evrov) ter odsek pokojnine in upravljanje premoženja (2,1 milijona evrov).

Bruto škode so konec junija dosegle 196,6 milijona evrov, kar je 2,1 odstotka več kot v tem času lani, čistih odhodkov za škode pa je bilo za 201,4 milijona evrov, kar je 0,1 odstotka manj.

Po oceni uprave bo do konca leta dosežen načrt prihodkov skupine in nekoliko presežen načrt čistega dobička. Prihodki naj bi se ob koncu leta ustavili pri 685 milijonih evrov, toliko naj bi bilo tudi zbranih bruto premij. Na dobiček bodo v tretjem četrtletju vplivali nekateri večji katastrofalni škodni dogodki: neurja in poplave v zahodni Evropi, predvsem v Nemčiji, Belgiji in na Kitajskem ter požari in toča v Grčiji in regiji Adria. Po predhodnih ocenah bodo omenjene škode presegle skupaj 10 milijonov evrov na ravni skupine. Ker so tudi v letnem načrtu vračunani večji škodni dogodki, ki jih v prvem polletju še ni bilo, v zavarovalni skupini ocenjujejo, da bo čisti dobiček skupine na podlagi doslej znanih dogodkov in preostalih predvidevanj presegel 60 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov več od prvotnega načrta.