Francoska skupina zaposluje skoraj 33.000 ljudi, fizičnim in pravnim osebam pa ponuja življenjska in premoženjska zavarovanja. Lani je njen neto dobiček dosegel 493 milijonov evrov in se v primerjavi z letom prej povečal za 178,5 odstotka. Mednarodno poslovanje se je povečalo za 8,4 odstotka na 2,4 milijarde evrov, so danes sporočili iz zavarovalnice. Skupina Groupama poleg stoletne tradicije poslovanja v Franciji posluje v Evropi, Afriki in Aziji. Njen drugi glavni trg v Evropi je Italija, na Madžarskem pa je Groupama Biztosito s partnerjem OTP bank prvi igralec na področju bančnega zavarovanja in druga zavarovalnica.

Skupina je na slovenski trg vstopila po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor. »Vstop Groupame na slovenski zavarovalni trg predstavlja naravno širitev poslovanja skupine v naši regiji. Smo trdno prepričani, da lahko z združevanjem podpore in prednosti naše skupine ter izkušenj in kompetenc domačih strokovnjakov zgradimo učinkovito in agilno poslovanje,« je dejal Sandi Šterpin, ki vodi slovensko podružnico zavarovalnice Groupama.

Glavni izvršni direktor Groupama Biztosito Bertrand Woirhaye je prepričan, da bo močna mednarodna zavarovalnica, kot je Groupama, prispevala k nadaljnjemu razvoju slovenskega zavarovalnega trga in splošnim pozitivnim gospodarskim trendom in razvoju.

Kot so še napovedali, bodo v prihodnjem obdobju ponujali »celovit portfelj storitev, ki bo temeljil na preprostih in hitrih digitalnih rešitvah, v skladu s poslanstvom skupine, ki se osredotoča na podporo strankam v vseh fazah njihovega življenja in poslovanja.«