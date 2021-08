Nina Rajić Kranjac, gledališka režiserka: Potovanje proti živi skupnosti

Jutri zvečer bo v dvorani Nove pošte premierno uprizorjena predstava Solo, v kateri bodo o sebi, gledališču, življenju in nemara še čem razmišljali Nina Rajić Kranjac, sicer gledališka režiserka in pobudnica tega skupinskega projekta, ter njeni igralski sodelavci Nataša Keser, Benjamin Krnetić, Minca Lorenci in Marko Mandić. Predstavo, ki je nastala v koprodukciji zavoda Maska in Slovenskega mladinskega gledališča, bodo nato ponovili še v soboto (na festivalu Mladi levi) in v nedeljo.