V dveh tekmah zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo med Muro in Sturmom iz Gradca bo tudi veliko prestiža. Oba kluba imata črno-bele drese, med Mursko Soboto in Gradcem je razdalja le dobrih 100 kilometrov, dodatna draž je dvoboj klubov iz sosednjih držav. Zmagovalec bo igral v skupinskem delu lige Evropa, poraženec v skupinskem delu novoustanovljene konferenčne lige. Drevišnja tekma bo za Muro zadnja evropska v Fazaneriji, skupinski del bo igrala v Mariboru, saj stadion v Murski Soboti ne izpolnjuje evropskih kriterijev.

Zaradi bližine Avstrije trener Mure Ante Šimundža, ki je bil nekaj mesecev trener v drugem graškem klubu GAK, tekmeca zelo dobro pozna. »Največje odlike Sturma so hitrost, dinamika in agresivnost. Imajo fizično močno ekipo, ki je podkrepljena z veliko hitrosti,« je tekmeca predstavil 49-letni Ante Šimundža. Na vprašanje, kako se postaviti po robu takšni ekipi, je bil zelo jasen: »Tekaško niso močnejši od nas, so pa bolj dinamični in agresivnejši. Avstrijsko prvenstvo je zelo dinamično, v njem se zelo dobro znajdejo in v tem je njihova kakovost. Naš odgovor morajo biti mirnost, odločnost in preudarnost.« Mura bo oslabljena za Nika Lorbka, ki si je na prekinjeni tekmi z Radomljami (nadaljevali jo bodo 3. septembra) zlomil nos. Medtem je napadalec Kopra Nardin Mulahuseljnović zavrnil možnost, da bi prestopil v Muro.

»Pripravljeni smo na tekmo. Najpomembneje je, da jim preprečimo osvajanje drugih žog, napadanje po globini in dobljene zračne dvoboje ob prekinitvah, iz katerih so dosegli kar nekaj golov. V tekmi gremo odločeni, da si priigramo igranje v skupinskem delu lige Evropa, saj se s konferenčno ligo ne bomo zadovoljili, čeprav je bil to naš interni cilj. Če se bomo glede na dinamiko Sturma morali braniti, bomo to počeli in pretili iz protinapadov. Proti Ludogorcu in Žalgirisu smo pokazali, da znamo odigrati na takšen način,« je na včerajšnjem druženju z mediji izpostavil branilec Žan Karničnik, ki igra v življenjski formi.

Avstrija ima tako dober koeficient, da bo za Sturm to šele prva evropska tekma v sezoni, potem ko je v avstrijskem prvenstvu najprej izgubil derbi s Salzburgom, nato pa nanizal tri zmage, s katerimi si je zelo dvignil samozavest. Pomemben člen zasedbe iz Gradca je slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, ki spada med najboljše branilce v avstrijski ligi in nadaljuje tradicijo slovenskih igralcev v klubu iz prestolnice avstrijske Štajerske. Največji pečat je pustil Darko Milanič, ki je bil član kluba kar sedem let in v njegovih zlatih časih sodeloval pri dveh naslovih državnega prvaka ter igranju v ligi prvakov, nato pa je bil v Gradcu dobro leto tudi trener. Za Sturm so igrali tudi Robert Berić, Martin Pregelj in Mitja Mörec.