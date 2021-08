Olimpijski prvak v vožnji na čas iz Tokia se je na uvodni 7,1 kilometra dolg kronometer podal kot zadnji. Pri ekipi Jumbo-Visma so mu pripravili presenečenje in kolo dizajnirali povsem v znamenju slavja iz Tokia. Primož Roglič je nastopil tudi z zlato čelado. Vse skupaj pa mu ni predstavilo dodatnega bremena. Ob odličnem vzdušju ob progi, je izjemno pritiskal na pedala in v cilju vodilnega Alexa Aranburuja (Astana) prehitel za 6 sekund. Mal pred Rogličem je odlično svoje delo opravil tudi Jan Tratnik, ki je zaostal zgolj 2 sekundi za Aranburujem in je na koncu zasedel tretje mesto.

»Izjemen dan. Potiskal sem pedala na vso moč ter upal, da bo to dovolj za zmago. Na koncu sem postavil najhitrejši čas. To je izjemen začetek za nas,« je bil razumljivo zadovoljen Roglič v cilju.