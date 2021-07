Kljub hudemu padcu na dirki po Franciji, zaradi katerega je moral odstopiti, in težavah na cestni dirki je bil selektor slovenske reprezentance Andrej Hauptman pred posamičnim kronometrom jasen: »Primož Roglič je pripravljen in je v vlogi favorita.«

Pogumna napoved, ki pa se je izkazala za preroško, Hauptman pa je še enkrat več pokazal svoje sposobnosti in znanje glede ocene kolesarjev. »Čim hitreje po klancu navzdol, nekako skozi ovinke in nato kar se da hitro po klancu navzgor,« je svojo taktiko za nastop pred kronometrom opisal Primož Roglič. Slišalo se je zelo enostavno, celo preveč. A izjemni Roglič je svojo taktiko izpeljal do potankosti, vse skupaj je izgledalo skoraj tako enostavno, kot je opisal sam z besedami.

31-letni slovenski super šampion je na izjemno zahtevnem (44,2 kilometrov dolgem) kronometru enostavno »letel« po cesti od starta do cilja. Na vseh vmesnih časih se je ob njegovem imenu izpisal zeleni čas, kar je pomenilo, da je bil na poti do cilja najhitrejši med vsemi.

Ciljno črto je Rogla prečkal s prednostjo več kot minute pred takrat vodilnim Nizozemcem Tomo Dumoulinom. Roglič je lahko le še čakal na prihod kolesarjev, ki so bili na progi za njim, ki pa so zaostajali eden za drugim. Ko je cilj prečkal še Filippo Ganna je postalo jasno. Primož Roglič je novi olimpijski prvak v kronometru in spisana je nova slovenska olimpijska pravljica. »Sem povsem brez besed. Kako hitro se vse spremeni v kolesarstvu, le če v to verjameš. Sem izjemno ponosen na to, kar mi je uspelo,« je bila prva izjava novega olimpijskega prvaka.

Roglič je bil danes povsem razred zase. Na kronometru majhnih razlik, se je odlepil od tekmecev, saj je prvega zasledovalca Nizozemca Domoulina prehitel za minuto in eno sekundo. Preostali kolesarji so bili zelo izenačeni, saj so o bronasti medalji odločale stotinke. Avstralec Rohan Dennis in Švicar Stefan Küng sta za Slovencem zaostala minuto in štiri sekunde, stotinke pa so se obrnile na stran Avstralca. Tudi peti Ganna je brez medalje ostal z zgolj sekundo zaostanka za bronom. »Sam se nimam za specialista za kronometer, a včasih mi kakšen uspe tudi zelo dobro,« je ostal skromen novopečeni prvak. Selektor reprezentance pa je še enkrat več poudaril, da je vedno verjel v svojega varovanca. »Že pred cestno dirko je Primož deloval odlično, a tam enostavno ni imel svojega dne. Še enkrat več se je pokazalo, kako hitro si lahko v kolesarstvu na samem vrhu, ali pa si daleč zadaj. Še enkrat več poudarja, da trenutno ne vem, kje so meje slovenskega kolesarstva, a trenutno imamo najboljša dva na svetu.«