V zadnjih letih vse več poplav in vročinskih valov z gozdnimi požari

Vročinski valovi z gozdnimi požari so letos poleti najhuje pustošili v Kanadi, ZDA, Grčiji, Turčiji in Rusiji, hkrati so smrtonosne poplave prizadele Japonsko, Nemčijo, Belgijo, Kitajsko, Indijo in spet Rusijo. V prejšnjih letih je vročina s požari grmičevja opustošila velik del Avstralije. In v Afriki niso težava le suše, ampak pogosto tudi poplave.