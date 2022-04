Večdnevno obilno deževje je povzročilo poplave na več območjih v okolici mesta Durban na jugovzhodu države, plazovi pa so med drugim vodili v ustavitev železniškega prometa. Ceste so bile poplavljene do te mere, da so bili nad gladino vidni le vrhovi semaforjev. Močan tok vode je podiral mostove, odnašal avtomobile in podiral hiše.

Glede na navedbe regionalnih oblasti je življenje v poplavah izgubilo več kot 250 ljudi. Da so v dveh mrtvašnicah našteli že najmanj 253 trupel, je po navedbah AFP za južnoafriško televizijo eNCA povedala predstavnica lokalnih zdravstvenih oblasti, Nomagugu Simelane-Zulu.

»To je strašen davek sile narave in ta situacija kliče po učinkovitem odzivu vlade,« je dejal južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa, ki je danes obiskal Durban in druga prizadeta območja. Oblasti prebivalce mesta in okoliških provinc pozivajo, naj ostanejo doma, tiste, ki bivajo na nižje ležečih predelih, pa k umiku na višje predele. Pri reševanju ujetih na prizadetih območjih pomaga tudi vojska.

Durban je sicer eno najpomembnejših pristanišč v podsaharski Afriki, zaradi poplav pa sta denimo južnoafriško logistično podjetje Transnet in globalno ladijsko podjetje Maersk začasno ustavila promet s tamkajšnjih terminalov. Glavna dostopna cesta do pristanišča je močno poškodovana, narasle vode so razmetale in odplaknile številne ladijske zabojnike, v zemlji so nastale razpoke, večje od tovornjakov, še navaja AFP.

»V zadnjih 48 urah je v nekaterih delih province KwaZulu-Natal padlo več kot 450 milimetrov dežja,«"je sporočila južnoafriška nacionalna vremenska služba. To je skoraj polovica običajne letne količine padavin v Durbanu, ki znaša 1009 mm. Ponoči je na območju še nekoliko deževalo, danes pa naj bi se vremenske razmere glede na napovedi vremenoslovcev umirile, še piše AFP.