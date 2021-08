Potem ko smo v ZDA že nekaj mesecev priča višjim inflacijskim ravnem, to počasi prihaja tudi v Evropo, na kar kažejo julijski odčitki inflacije nemških zveznih dežel. Na Bavarskem so tako julija zaznali 3,8-odstotono medletno povečanje cen, medtem ko so se cene v tej deželi samo v enem mesecu povišale za 0,9 odstotka. Še višja 4,3-odstotna inflacija v medletni primerjavi je bila zabeležena v zvezni deželi Brandenburg, kjer so se cene na mesečni ravni povišale za odstotek.

V tem tednu smo bili priča objavi podatkov glede rasti industrijske proizvodnje v območju evra. Drugi zaporedni upad rasti industrijske proizvodnje v medmesečni primerjav (0,3-odstotni upad) je predvsem rezultat problemov v dobavnih verigah. Težave v pridelovalnem sektorju so dobro znane in vključujejo pomanjkanje mnogih komponent, vključno s polprevodniki, ki trenutno zavirajo rast nemške avtomobilske industrije. Kljub temu lahko pričakujemo, da bo v evropskem gospodarstvu močnejše povišanje vhodnih in izhodnih cen začasno. V območju evra bo v prihodnjih mesecih storitveni sektor, in ne pridelovani, tisti, ki bo dodal levji delež h gospodarski rasti. Na to je že pokazalo junijsko povečanje PMI-kazalnikov, ki je bilo v celoti posledica izboljšanja aktivnosti v storitvenem sektorju.

Za nami je tudi že skoraj celotna sezona objav poslovnih izidov podjetij, zajetih v ameriškem S&P 500 indeksu, kjer je bila v agregatu dosežena 28-odstotna rast prodaje in 100-odstotna rast dobička. Pretežno na račun povišanih cen energentov je za največ presenetila raven prodaje energetskih podjetij, medtem ko je raven dobička najbolj presenetila pri sektorju ne nujnih potrošnih dobrin. V prihodnjem tednu bodo svoje poslovne izide za drugi letošnji kvartal objavila še podjetja, kot so NVIDIA, Walmart, Home Depo in Cisco. Raven rasti BDP evrskega območja, maloprodaja v ZDA ter odločitev glede obrestne mere s strani kitajske centralne banka pa spadajo med pomembnejše makroekonomske dogodke prihodnjega tedna.