Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje v poslovanju z nepremičninami povečal za 9,8 odstotka, sledili so promet in skladiščenje (za 5,8 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 4,2 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 0,1 odstotka). Na mesečni ravni pa se je obseg prodaje zmanjšal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,9 odstotka) in gostinstvu (za 2,5 odstotka).

V primerjavi z novembrom 2020 je bil skupni obseg prodaje novembra lani večji za 21,1 odstotka, in sicer v trgovini za 22,8 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za 20,5 odstotka, so še sporočili s statističnega urada.

Obseg prodaje se je najbolj povečal v gostinstvu Povečal se je v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 197,9 odstotka). Za njim so se razvrstile naslednje dejavnosti: poslovanje z nepremičninami (za 42,6 odstotka), promet in skladiščenje (za 15,8 odstotka), druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 15,5 odstotka), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 11,3 odstotka) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 10,6 odstotka). V primerjavi z novembrom 2019, ko se še nismo spopadli z epidemijo covida-19, se je obseg prodaje povečal za 9,6 odstotka. V trgovini je bil večji za 9,1 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za devet odstotkov. V prvih enajstih mesecih lanskega leta je bil skupni obseg prodaje za 11,6 odstotka večji kot v istem obdobju leta 2020; v storitvenih dejavnostih je bila rast 11,9-odstotna, v trgovini pa 11,1-odstotna. Obseg prodaje se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj izrazito pa v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 27,1 odstotka).