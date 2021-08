Skupni zbirni center treh dolenjskih občin

Mestna občina Novo mesto ter občini Straža in Mirna Peč so podpisale sporazum o sofinanciranju in skupni rabi medobčinskega zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Zgradili naj bi ga na zahodnem obrobju Novega mesta prihodnje leto. Gre za racionalen primer medobčinskega sodelovanja, pravijo župani treh občin.