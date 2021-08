Na protestih v Franciji so se nasprotniki covidnega potrdila zbrali že četrti konec tedna zapored. Tokrat se jih je po vsej državi zbralo okoli 237.000, kar je največ doslej, je sporočilo francosko notranje ministrstvo.

V Parizu jih je na ulice prišlo 17.000. Na enem od shodov se jih je več sto podalo iz zahodnih predmestij prestolnice proti središču, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vzklikali so »svoboda« in »Macron, ne želimo tvojega potrdila«. V regiji Provansa-Alpe-Azurna obala se je zbralo 37.000 ljudi, med drugim v mestih Toulon, Nica in Marseille.

Večina protestov je minila mirno. Po vsej državi so aretirali 35 protestnikov, od tega sedem v Lyonu na jugovzhodu države, je sporočilo notranje ministrstvo. Sedem policistov je bilo med protesti lažje poškodovanih.

Od ponedeljka bo v Franciji obvezna uporaba covidnega potrdila za vstop v gostinski lokal ali restavracijo ter uporabo medkrajevnega javnega prevoza, vključno s hitrimi vlaki in notranjimi leti. Zakon poleg tega uvaja obvezno cepljenje proti covidu za zdravstvene delavce in negovalno osebje.

Že od petka pa je tovrstno potrdilo obvezno za vstop v notranje prostore gostinskih lokalov, športne dvorane, muzeje, kinematografe in gledališča ter za obisk športnih dogodkov in koncertov v Italiji, kjer so se v soboto prav tako zbrali protestniki. Protesti so potekali v več italijanskih mestih. V Rimu jih je na ulice prišlo več kot tisoč, še več tisoč pa jih je protestiralo v Milanu.