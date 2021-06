EU je uspelo v približno pol leta od prve pobude grškega premierja Kiriakosa Micotakisa na ravni celotne povezave uvesti enotno potrdilo, ki bo potnikom omogočalo lažje prehajanje meja in posledično kanček bolj brezskrbne počitnice v soseščini.

Potrdilo ni potovalni dokument, bo pa od 1. julija olajšalo prečkanje mej, saj bodo lahko s pomočjo kode QR pristojni hitro ugotovili, ali posameznik izpolnjuje pogoje za vstop v državo. V veljavi bo eno leto.

Kaj bo vsebovalo in kakšno bo digitalno covidno potrdilo? Digitalno covidno potrdilo bo na voljo v digitalni obliki na telefonu in papirnati obliki, njegova glavna značilnost pa bo QR koda, ki bo vsebovala podatke, ali oseba izpolnjuje pogoje za prečkanje meje. Na potrdilu bo poleg imena in priimka, datuma rojstva, datuma izdaje in unikatnega identifikatorja še informacija o tem, ali je oseba covid-19 prebolela, je cepljena proti bolezni ali ima negativen izvid na novi koronavirus. Pristojni bodo ob skeniranju kode preverjali veljavnost in pristnost potrdila. Ključnega pomena pri potrdilu je, da bodo osebni podatki ostali na varnem in bodo šifrirani. Država izdajateljica bo tako imela dve vrsti ključa s podatki, enega zasebnega in drugega javnega, do katerega bodo prišli s pomočjo skeniranja kode. Potrdilo bo na voljo v nacionalnem jeziku in angleščini.

Kaj bo DCP omogočal? Osrednji namen DCP je olajšati prehajanje meja v času pandemije covida-19, vendar to ni potovalni dokument, kot sta na primer osebna izkaznica in potni list. S DCP pa bodo lahko državljani EU prečkali mejo brez skrbi, da bi pristojni poleg tega potrdila zahtevali še dodatna potrdila ali dokumentacijo glede testiranja, prebolelosti ali cepljenja. Potrdilo bo tako olajšalo potovanje po vseh državah članicah EU ter Lihtenštajnu, Švici, Islandiji in Norveški. To funkcijo potrdila morajo omogočiti vse države članice EU, dodatno pa lahko tudi razširijo uporabo DCP. Potrdilo bodo tako v nekaterih državah članicah uporabili tudi kot dokazilo PCT za nočitve v hotelih, večerje v restavracijah in obiske dogodkov. Med drugim so se za to možnost odločili v Avstriji. To bo veljalo tudi za Slovenijo, ki cilja na razširjeno uporabo DCP. Z njim bo mogoče v Sloveniji v prihodnje dokazovati pogoje PCT za nočitve v apartmajih, obiske notranjih prostorov lokalov ali udeležbe koncertov v zaprtih prostorih.

Kako bomo dobili DCP? V Sloveniji bo DCP na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem. DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V tednu, ki prihaja, bodo vsi državljani, ki so bili polno cepljeni do 30. junija, na dom dobili pisni dokument. En teden kasneje bodo naredili tudi izpis za vse, ki so cepljeni enkrat, in prebolevnike. Do njega pa že lahko dostopajo tisti, ki imajo urejen dostop do zVem. Potrdila bodo izdajali tudi izvajalci cepljenj in testiranj. Potrdila o cepljenju ter o pozitivnem oz. negativnem testu na novi koronavirus pa bo mogoče za največ dva evra dvigniti tudi v lekarni. Kmalu bo zaživela tudi posebna aplikacija za pametne telefone, ki bo omogočala dostop do zVem in hranjenje DCP. DCP velja toliko časa, kolikor je veljaven epidemiološki status osebe. To pomeni, da v primeru prebolevnika velja pol leta po prebolelem covidu-19, v primeru testiranih pa toliko časa, kolikor je veljaven test. Če bodo morali potniki pred vrnitvijo v domovino opraviti testiranje, bo DCP izdala država članica, kjer je bilo testiranje opravljeno. Potrdilo bo vezano na enega državljana, tako da bodo v primeru potovanja družine otroci potrebovali svoje.