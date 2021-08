Aleš Hojs, slovenski janičar

Ob pripravi etnografsko-kulturnega dogodka, ki ga pripravljamo v avgustu na Veliki Slevici, se mi je ob prebiranju zgodovinskih zapisov literatov in pesnikov sama od sebe prikazala primerjava z današnjim trenutkom. Kot so bili Turki v tistih časih 16. stoletja huda nadloga za naše kraje in ljudi, tako se danes zgodovina ponavlja. Imamo krvoločnega in oblasti željnega pašo, pardon, predsednika največje stranke, in imamo kup janičarjev, med katerimi najbolj izstopa Aleš Hojs, ki so se ga zaradi škodljivosti znebili v NSi, zdaj pa bo vodil napadalne operacije in izpolnjeval zamisli velikega paše. To bodo seveda janičarja Hojsa zvezdni trenutki, ko bo nad njim samo paša in modro nebo in ko bo z levo roko opravil z vsemi, ki se bodo upirali odločitvam »modrega« vodje.