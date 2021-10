Pred državnozborsko preiskovalno komisijo, ki ugotavlja politično vmešavanje v delo policije, so včeraj prvič javno spregovorili nekateri vodstveni policijski kadri, ki so za aktualno oblast postali moteči. Policisti namreč za nastopanje v javnosti potrebujejo dovoljenje vodstva, kar pa ne velja za sodelovanje v parlamentarnih preiskavah, v katerih so dolžni sodelovati. Tako je dokazano nezakonito razrešeni nekdanji direktor nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič, ki ga vodstvo policije kljub sodbi upravnega sodišča ne želi vrniti na čelo NPU, pojasnil, kako mu je nekdanji generalni direktor policije Anton Travner ponujal različne službe v konzularnih predstavništvih, če odstopi sam. Pred tem se Travner za delo NPU in Muženičevo vodenje sploh ni zanimal, nato pa mu je naenkrat predočil, da z njim ne more sodelovati.

Muženiča je pri Travnerjevi ponudbi zmotilo že to, da se je nanašala na službe, ki so v domeni zunanjega ministrstva in niti ne policije, odstopne izjave pa ni želel podpisati. Čez čas ga je Travner razrešil brez krivdnih razlogov in se pri tem, kot je ugotovilo upravno sodišče, skliceval na zakonska določila, ki za direktorja NPU sploh ne veljajo. Vodstvo policije je njegovo menjavo izpeljalo ekspresno. Muženič je moral v nekaj urah sprazniti pisarno, njegov naslednik Igor Lamberger pa ga je pri primopredaji spraševal po nekakšnem črnem fondu (denarja), kar je Muženiča tako presenetilo, da je mislil, da se Lamberger šali.

Navodila, kako ravnati ob hišni preiskavi? Pred komisijo je stopil tudi Uroš Lepoša, ki je vodenje NPU za krajši čas prevzel za Lambergerjem in pred aktualno vršilko dolžnosti direktorice NPU Petro Grah Lazar. Pojasnil, je, da je po nastopu funkcije ocenil, da NPU dobro deluje, so se pa v tistem času začeli številni nadzori nad delom NPU, ki so po njegovih besedah hromili delo preiskovalcev. Nadzore sta odrejala notranji minister Aleš Hojs in vodstvo policije. Lepoša je potrdil naše neuradne informacije, o katerih smo poročali lani poleti, da je direktor uprave kriminalistične policije Vojko Urbas od njega zahteval seznam vseh zadev, ki jih NPU preiskuje (in v kateri fazi so te preiskave), vendar je Lepoša Urbasa zavrnil, saj da je Urbas presegel svoje pristojnosti. Lepoša se prav tako ni strinjal s kazenskimi premestitvami motečih kadrov, še posebej, ker mu je tedanji šef policistov Andrej Jurič zagotovil, da bo dolgoletni pomočnik direktorja NPU David Antolovič ostal na svoji funkciji. Jurič je svojo besedo brez pojasnila požrl, Lepoša pa je kmalu sam zaprosil, da naj ga premestijo. Nadzori nad NPU so se začeli vrstiti po hišni preiskavi pri gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku, ki se je znašel v preiskavi zaradi sumov nezakonitosti pri nabavi zaščitne in zdravstvene opreme. Spomnimo, da se je zaradi hišnih preiskav moral od vodenja policije nemudoma posloviti Anton Travner, za krajši čas pa je tedaj »odstopil« tudi Aleš Hojs. Vodja omenjene preiskave Igor Kekec, je še eden izmed tistih, ki je postal moteč in se je moral zato preseliti na policijsko akademijo v Tacen. Kekec je včeraj pojasnil, da se mu je prvič v karieri zgodilo, da so mediji (Nova24TV) dan pred hišno preiskavo pri Počivalšku poročali o nameri preiskovalcev. Po neuradnih informacijah naj bi preiskovalci pri Počivalšku našli celo list z navodili, kako naj ravna ob hišni preiskavi, česar pa Kekec včeraj ni mogel potrditi (niti zanikati), saj preiskava še ni zaključena. Kekca so nato premestili v Tacen, na njegovo mesto pa je iz Celja na NPU prišel kriminalist Mitja Nerat, ki ga z osumljenim Počivalškom povezuje njegova nekdanja sodelavka (celjska kriminalistka), ki je že nekaj časa ena izmed Počivalškovih svetovalk. Po naših neuradnih informacijah gre za članico Počivalškovega kabineta Katarino Bovha.