Od 16. julija so prebivalcem Slovenije na voljo novi boni, ki so unovčljivi v dejavnostih turizem, gostinstvo, šport in kultura. Polnoletnim pripada bon v vrednosti 100 evrov in mladoletnim 50 evrov. Boni so del novega interventnega zakona, v okviru katerega je gospodarstvu, predvsem pa turizmu, skupno namenjenih 243,5 milijonov evrov pomoči.

Vrednost bonov je evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs) eDavki. Posamezniki lahko svoje stanje bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki. Državljani lahko bon unovčijo v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledajo si lahko razstave, obiščejo zabaviščne parke in smučarske centre.

Nadaljuje se tudi koriščenje tako imenovanih starih turističnih bonov, ki jih je lani prinesel tretji protikoronski zakon, in sicer za polnoletne v vrednosti 200 evrov, za mladoletne pa prav tako 50 evrov. Po podatkih Fursa je bilo izkoriščenih 1,17 milijona teh bonov, skupna vrednost, potrošena iz tega naslova, pa znaša 166,08 milijona evrov.

Turistične bone je torej doslej izkoristilo okoli 57 odstotkov upravičencev, in sicer so porabili 46,5 odstotka njihove vrednosti. Ta skupno znaša 356,86 milijona evrov. Oboji boni so veljavni do konca letošnjega leta.