Po tem, ko je v sredo začel veljati zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19 (PKP9), so bili danes zjutraj že rezervirani in unovčeni prvi novi turistični boni. Polnoletnim državljanom pripada 100 evrov, mladoletnim pa 50 evrov bonov, katere bodo lahko do konca tega leta izkoristili pri turističnih namestitvah, v restavracijah in barih, knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih prireditev na razstavah, v zabaviščnih parkih in smučarskih centrih.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na današnji tiskovni konferenci povedal, da znaša vrednost novih bonov, ki jih bo mogoče unovčiti v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi 192 milijonov evrov. »Pri njihovi uvedbi smo zasledovali logiko, da lahko turizmu in gostinstvu najbolje pomagamo s krepitvijo domače potrošnje, kar ima tudi multiplikativni učinek. Prebivalstvu smo prišli naproti tudi z razširitvijo nabora ponudnikov storitev, pri katerih se lahko unovčijo boni. Na ta način želimo turizmu pomagati, da preživi, dokler se spet ne vzpostavijo prejšnje razmere,« je pojasnil Počivavšek in dodal, da pri unovčevanju bonih ne pričakujejo težav, saj so »bogatejši za številne izkušnje«.

Stare in nove nove bone bo možno kombinirati Da težav ne bo, je prepričan tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Fursa Ivan Simič. »Aplikacija deluje, stari in novi boni so ločeni, delali bomo tudi nadzore, ob tem pa imamo 23 oseb, ki bodo odgovarjale na vprašanja državljanov,« je povedal Simič. Kot je dejal, je bila prva rezervacija z novim bonom opravljena nekaj čez polnoč, prvi pa je bil unovčen okoli 6.30 v Kopru. Postopek unovčitve bonov bo podoben unovčitvi lanskih turističnih bonov. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument, ponudnik bo ustrezno vrednost bona rezerviral v Fursovem sistemu. Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku. »Furs bo plačila izvajal, kot je predvideno z uredbo. Za koriščenje od 1. do 15. meseca bodo izplačana do zadnjega v mesecu, za koriščenje od 16. do zadnjega dneva v mesecu pa do 15. v mesecu,« je pojasnil Simič. Bone je sicer mogoče unovčevati po delih in ga prenašati na drugo osebo, kar je enako kot lani. Nove bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, pri čemer pa bodo lanski še naprej veljali samo za namestitve. Na vprašanje o morebitnih težavah pri unovčevanju bonov v gostinstvu, zlasti v primeru nizkih zneskov, je Simič dejal, da se bone ne splača porabljati samo za kavo ali pijačo. »Toda gostinci se bodo že znašli, preko večjih družb ali kakšnih paketov, da bodo lahko izkoristili bon v celoti,« ocenjuje Simič.

Turizem doslej skupaj dobil več kot milijardo evrov Minister Počivavšek je ob tem opozoril, da 243,5 milijonov evrov, kolikor znaša skupna vrednost ukrepov v novem zakonu, ni bila edina pomoč panogi, ki je med epidemijo doživela največji udarec. »Z rednimi ukrepi v osmih protikoronskih zakonih smo turizmu namenili 705 milijonov evrov, s katerimi smo omogočili čakanje na delo, skrajšani delovni čas, delno pokrivanje fiksnih stroškov in univerzalni dohodek za s.p.-je. S temi ukrepi smo preko različnih razpisov neposredno podprli 5000 podjetij in v turizem vložili več kot milijardo evrov. Če upoštevamo, da smo za vse ukrepe skupaj izplačali 3,5 milijarde evrov, je šla torej za turizem in gostinstvo skoraj tretjina vseh sredstev,« je poudaril Počivavšek. Dodal je, da pripravljajo še dodaten ukrep, ki bo financiran neposredno z gospodarskega ministrstva, in bo namenjen trem najbolj prizadetim turističnim panogam - mestnim hotelom, receptivnim turističnim agencijam, ki pripeljejo goste v Slovenijo, in za sejemsko dejavnost oziroma industrijo srečanj.