Avgust je na Krasu od leta 1970 praznik terana in pršuta. Takrat so namreč v Dutovljah prvič vabili na srečanje pridelovalcev terana in pršuta. Praznik bi že lani praznoval 50. jubilej, a razmere zaradi koronavirusa še ne dopuščajo izvedbe slovesnega dogodka, zato letos vabijo v svoje kleti in na domačije, kjer bodo pri 10 vinarjih priredili 10 kulturno-degustacijskih večerov, so sporočili iz območne razvojne agencije Krasa in Brkinov.

Na petih tematskih dogodkih pa se bodo spomnili vseh, ki so skozi 50 let ustvarjali in soustvarjali praznik terana in pršuta. Tematski dogodki bodo posvečeni kraljicam terana, pršutarjem, vinarjem, organizatorjem praznika terana in pršuta ter udeležencem povork.

Kraljice terana, teh je bilo v vsem tem času več kot 30, bodo v središču praznika to nedeljo v Pliskovici, pršutarji v petek, 13. avgusta, v Kobjeglavi, vinarji v nedeljo, 15. avgusta, v sežanskem Vinakrasu, organizatorji praznika skozi čas v sredo, 18. avgusta, v sežanskem botaničnem vrtu, praznik pa se bo sklenil z najprepoznavnejšim delom praznika terana in pršuta, povorko, ki bo v Kobilarni Lipica v ponedeljek, 23. avgusta.

Povorka vsako leto prikaže bogastvo kraškega izročila in poveže na desetine Kraševcev. Pokazati želijo čim bolj izviren in zanimiv običaj, opravilo ali dejavnost, predstaviti stara orodja, pripomočke, pohištvo in obleke, pripovedovati zgodbe kraškega človeka.