Na degustacijskem večeru, ki se bo začel ob 19. uri, sodelujejo kraške pršutarne Pršutarna Kras, Pršutarna S'KRASA, Kmetija Živec, Oštirjeva kmetija in Pršutarna Ščuka, z izbranimi vini, teranom in vitovsko grganjo, pa sodeluje tudi Vinakras. Dogajanje bo popestrila tudi glasba Tomaža Nedoha.

V torek se bodo v Dutovljah predstavili najmlajši kuharji, ki bodo obiskovalcem pod budnim očesom kuharskega mojstra Erika Gomezela pripravili kraške jedi, jih postregli in predstavili obiskovalcem.

Sredin večer bo namenjen kraškim peninam, ob katerih bodo postregli tudi sire iz kmetije Žerjal. V četrtek bodo obiskovalce vabili na degustacijo selekcije najboljših teranov, ki jih pridelujejo vinarji iz združenja Konzorcij kraških pridelovalcev terana, manjkala ne bo niti dobra hrana in seveda glasbena spremljava.

Osrednje dogajanje se začenja v petek zvečer, gostila ga bo zadruga Vinakras Sežana. Najprej pripravljajo vodeno degustacijo avtohtonih vin Krasa, kasneje pa še vinsko-kulinarično doživetje z glasbeno spremljavo.

V soboto Vlado Kreslin in Parni Valjak Tribute

Sobota prinaša različna dogajanja na različnih prizoriščih, od dnevov odprtih vrat v Mitskem parku, Kobilarni Lipica, Botaničnega vrta v Sežani, na Bunčetovi domačiji, Pepinih vrtovih, Kosovelovi spominski sobi in spominski sobi Borisa Pahorja, pa do pohoda, razstav ter večerne zabave ob glasbi Vlada Kreslina z Malimi bogovi in ansambla Parni Valjak Tribute.

Pestro nedeljsko dogajanje, ki prav tako prinaša odprta vrata številnih organizacij, zavodov in zasebnikov, pa ponuja dogajanje za vse generacije, saj je namenjeno družinam. Začenja se že ob 9. uri, na različnih lokacijah pa ponuja razstave, pohod, kolesarsko doživetje, otroške delavnice, predstavitev dutovskih društev, filmsko popoldne in obilo glasbe. Seveda ne bo manjkala niti povorka s predstavitvijo različnih kmetijskih opravil, povezanih s tradicijo vinarstva in pršutarstva. Najboljšim vozovom ter pridelovalcem vin in pršuta bodo podelili tudi priznanja.

Organizator 51. praznika terana in pršuta je Območna razvojna agencija (ORA) Krasa in Brkinov v sodelovanju z Občino Sežana ter lokalnimi organizacijami in ponudniki.

Praznik terana in pršuta je osrednji praznik Kraševcev ter vseh ljubiteljev kraške kulinarike in običajev. S svojim bogatim kulturnim, športnim, etnološkim in zabavno-družabnim programom privablja na Kras množico obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Na dogodku lahko obiskovalci okusijo kulinarični posebnosti, kraški pršut in teran.