V prvem četrtletju se je BDP območja z evrom na četrtletni ravni znižal za 0,3 odstotka, BDP unije pa za 0,1 odstotka. V prvem četrtletju so bili v državah še v veljavi strogi omejitveni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, v drugem četrtletju pa so se začeli postopno sproščati.

V drugem četrtletju glede na enako obdobje lani je BDP območja z evrom po sezonsko prilagojenih podatkih porasel za 13,7 odstotka, v EU pa za 13,2 odstotka. V prvem četrtletju je BDP tako v območju z evrom kot v EU v medletni primerjavi upadel za 1,3 odstotka.

Med članicami, za katere so bili na voljo podatki, je imela najvišjo rast Portugalska (4,2 odstotka), sledili sta Avstrija (+4,3 odstotka) in Latvija (+3,7 odstotka). Najnižjo rast sta beležili Litva (+0,4 odstotka) in Češka (+0,6 odstotka). Nemško gospodarstvo, največje v Evropi, se je na četrtletni ravni okrepilo za 1,5 odstotka. Drugo največje, francosko, je beležilo 0,9-odstotno rast, tretje največje, italijansko, pa 2,7-odstotno rast.

V medletni primerjavi, glede na drugo četrtletje lani, je imela najvišjo rast Španija (+19,8 odstotka), sledili sta Francija (+18,7 odstotka) in Italija (+17,3 odstotka). Najnižjo rast sta imeli Češka (+7,8 odstotka) in Litva (+8,6 odstotka). Nemški BDP se je glede na drugo lansko četrtletje povečal za 9,2 odstotka. Podatki za Slovenijo bodo znani konec avgusta.

Stopnja brezposelnosti v območju evra junija nižja V območju z evrom je bila junija stopnja brezposelnosti po sezonsko prilagojenih podatkih 7,7-odstotna. To je 0,3 odstotne točke manj kot maja letos in junija lani. V EU je bila pri 7,1 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke manj kot maja letos in junija lani, je danes objavil Eurostat. Po oceni evropskega statističnega urada je bilo junija v EU brezposelnih 14,916 milijona oseb, od tega v državah z evrom 12,517 milijona. V primerjavi z majem se je število brezposelnih v EU tako zmanjšalo za 487.000, v območju z evrom pa za 423.000. V letni primerjavi je bilo v uniji 397.000 manj brezposelnih, v območju z evrom pa za 339.000 manj. Junija je bilo v EU brezposelnih 2,967 milijona mlajših od 25 let, od tega jih je bilo 2,431 milijona v državah s skupno evropsko valuto. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila junija v uniji 17-odstotna, v državah z evrom pa 17,3-odstotna. Maja je bila v EU 17,6-odstotna, v evrskem območju pa 17,9-odstotna. V EU je bilo junija na mesečni ravni 112.000 manj mladih brezposelnih, v območju z evrom pa 78.000 manj. Na letni ravni pa se je njihovo število v EU znižalo za 152.000, v območju z evrom pa za 110.000. Stopnja brezposelnosti med ženskami je bila junija v EU pri 7,5 odstotka, medtem ko je maja znašala 7,7 odstotka. V evrskem območju se je stopnja brezposelnosti med ženskami z 8,4 odstotka znižala na 8,2 odstotka. Med moškimi je bila stopnja brezposelnosti v celotni uniji 6,7 odstotna, v območju skupne valute pa 7,3 odstotka. V obeh primerih se je na mesečni ravni stopnja brezposelnosti zmanjšala za 0,3 odstotne točke.