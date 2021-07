Ob izključitvi cepiva proti covidu-19 so se prihodki farmacevta zvišali za 14 odstotkov na 14,4 milijarde dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

AstraZeneca je v prvem polletju dostavila približno 319 milijonov doz cepiva, v Evropi je bila prodaja vredna 572 milijonov dolarjev, v državah v razvoju pa 455 milijonov dolarjev.

Cepivo proti covidu-19 je eno vodilnih na svetu in je bilo ključnega pomena za hitro cepljenje v Veliki Britaniji, kar je državi omogočilo, da je ta mesec v celoti sprostilo ukrepe za zajezitev pandemije v gospodarstvu in da se je to znova v celoti odprlo.

»Z našim cepivom proti covidu-19 vaxzevria smo dosegli dramatičen napredek,« je ob tem dejal glavni izvršni direktor AstreZenece Pascal Soriot. AstraZeneca in njeni partnerji so namreč doslej izdali milijardo odmerkov v več kot 170 držav.

AstraZeneca je cepivo proti covidu-19 razvila skupaj z Univerzo v Oxfordu in ga prodaja brez dobička. Podjetje se je kljub temu v nekaterih evropskih državah soočilo z dvomi glede varnosti cepiva in opuščanjem tega cepiva zaradi nevarnosti povzročitve redkih krvnih strdkov.