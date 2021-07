Na fotografijah in videoposnetkih na družbenih omrežjih se pogosto znajdejo tudi otroci. Starši so navdušeni nad njihovimi prvimi koraki ali besedami, prvim posedanjem na kahlico ali denimo prvimi obiski plaže. Z dosežki naraščaja se radi pohvalijo, a je treba biti pri tem zelo previden. Vseh informacij o otroku ni pametno objavljati, na policiji pozivajo k razmisleku in dodajajo trenutno še kako aktualen nasvet: na spletu nikoli, ampak res nikoli ne objavljajte fotografij otroka v kopalkah, spodnjem perilu ali celo brez oblačil.

Fotografije so večne

Glede na izsledke tujih raziskav starši, ki so aktivni na družbenih omrežjih, pred otrokovim petim letom v povprečju objavijo kar 1500 njegovih fotografij. Marko Puschner, sodelavec točke ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si s fakultete za družbene vede, opozarja, da imajo ljudje občutek varnosti in zasebnosti, ker spremljajo profile prek osebnih pametnih naprav. A objave so javne, če ne poskrbijo za posebne nastavitve profila. »Ljudje smo po naravi ekshibicionisti, iščemo pohvale, zbiramo všečke, to nas lahko tudi zasvoji. A starši ne smejo pozabiti, da z objavo otrokove fotografije temu onemogočajo, da si v prihodnosti sam izoblikuje digitalni odtis,« je povedal za Dnevnik.

Nedvomno so posnetki otrok lahko izredno prikupni, tudi zabavni in ljubko nerodni, a jih bo v prihodnosti lahko zaradi njih sram. Na spletu ostajajo praktično za večno, njihovega deljenja ne moremo nadzorovati in nekoč bodo na voljo otrokovim učiteljem, delodajalcem. Ali pa vrstnikom, zaradi česar bodo morda tarča norčevanja, poniževanja, zmerjanja. »Vedno dvakrat premislite o smiselnosti takih objav in se postavite v kožo otroka – kako bi se počutil jaz, če bi zdaj, v odrasli dobi, na spletu naletel na posnetek iz svojega otroštva, ob katerem mi je neprijetno ali se celo počutim osramočenega,« svetuje policija. Ki tudi poudarja, da brez dovoljenja staršev nikoli ne objavljamo fotografij tujih otrok.

Z objavo fotografije iz šole, s treninga, plesnega nastopa ali praznovanja rojstnega dne javnosti razkrijemo veliko več, kot si mislimo. Iz posnetka ob odhodu iz porodnišnice ali rojstnodnevni torti se da razbrati, kdaj je otrok rojen, kako je ime njemu in njegovim staršem. S fotografijo prvega šolskega dne ali glasbenega nastopa razkrijemo, kje se pogosto zadržuje, katere dejavnosti obiskuje. Na tak način zločincem olajšamo zlorabo otrokove identitete. »Ljudem, ki otroke pod pretvezo prijateljstva izkoriščajo za izprijene namene, dajemo izhodiščne točke, s pomočjo katerih z otrokom lažje vzpostavijo stik. Zato jim tudi lažje in hitreje zaupa. S tem smo morebitnemu pedofilu omogočili in olajšali dostop do otroka,« opozarjajo na policiji.