V sklopu operacije NUBES, ki je trajala od maja do septembra letos, je hrvaška policija razbila krog pedofilov na spletu. Na območju šestnajstih policijskih uprav so identificirali 46 osumljencev, od tega sedem mladoletnikov, ki jim očitajo 169 kaznivih dejanj, povezanih s spolnim izkoriščanjem otrok. Policija je pri njih našla in zasegla skoraj 53 tisoč fotografij in posnetkov. Največ kaznivih dejanj se navezuje prav na deljenje podob teh spolnih zlorab, nekaj deset se jih je končalo celo s fizičnim stikom z zlorabljenim otrokom. V sodelovanju s centri za socialno delo so odkrili enajst otrok, za katere so ustrezno poskrbeli. Žrtve in plenilci so se v teh primerih med seboj poznali.

»Policija je opravila 68 hišnih preiskav in preiskav vozil, 486 forenzičnih preiskav digitalnih naprav storilcev in žrtev ter 76 preiskav uporabniških računov na spletu. Našli so nekaj manj kot 53 tisoč podatkovnih zbirk z neposrednim prikazom spolne zlorabe otrok. Gre za izredno visoko številko, saj vsaka od datotek prikazuje v določenem trenutku zlorabljenega otroka,« je za medije povedala Valerija Golubić iz službe za kibernetsko varnost hrvaške policije. Prebivalce je opomnila, da lahko prek aplikacije Red button, rdeči gumb, kar prek spleta prijavijo morebitno nasilje nad otroci, kakor tudi neprimerno vsebino na internetu.