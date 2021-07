Obrambni ministrstvi Armenije in Azerbajdžana sta potrdili današnje spopade in hkrati drugi strani pripisali krivdo za začetek spopadov. Razmere na meji med obema država so napete že več tednov, ko so večkrat poročali o medsebojnem obstreljevanju.

Lanskoletna vojna za Gorski Karabah, ki je trajala šest tednov, je zahtevala približno 6500 smrtnih žrtev in se končala s prekinitvijo spopadov ob posredovanju Rusije. Armenija je pristala na predajo ozemlja, ki je bilo pod njenim nadzorom več desetletij. Armenija je azerbajdžanske sile po koncu vojne obtožila številnih čezmejnih vdorov in zasedbe delov ozemlja, tudi ob jezeru, ki si ga državi delita.

Oboji valijo odgovornost na drugo stran Armensko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je pri vasici Sotk blizu meje z azerbajdžansko regijo Kelbadžar, ki je po lanskoletni vojni pripadla Azerbajdžanu, prišlo do silovitega streljanja. Dodali so, da so bili v dopoldanskih urah ubiti trije armenski vojaki, dva sta bila ranjena. Armensko zunanje ministrstvo je navedlo, da azerbajdžanska stran namerno stopnjuje napetost, saj njene sile nezakonito ostajajo na suverenem ozemlju Armenije. Azerbajdžansko obrambno ministrstvo je na drugi strani sporočilo, da so armenske sile danes s topniškim orožjem obstreljevale azerbajdžanske položaje v Kelbadžarju in da sta bila bila pri tem ranjena dva azerbajdžanska vojaka. Dodali so, da je Armenija v celoti odgovorna za zadnjo eskalacijo napetosti.