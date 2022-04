Armenski premier Nikol Pašinjan in predsednik Azerbajdžana Ilham Alijev sta se v sredo v Bruslju sestala na pogovorih, pri katerih je posredoval predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Zunanjima ministroma svojih držav sta voditelja naročila, naj začnejo priprave za mirovne pogovore, je v izjavi sporočilo armensko zunanje ministrstvo.

»Na srečanju je bil dosežen dogovor o ustanovitvi dvostranske komisije za vprašanja razmejitve armensko-azerbajdžanske meje. Komisija bo zadolžena za zagotavljanje varnosti in stabilnosti ob meji,« je dodalo armensko ministrstvo. Do srečanja je po navedbah AFP prišlo po izbruhu spopadov v Gorskem Karabahu 25. marca, ko je Azerbajdžan zavzel strateško pomembno vas na območju, za katero so odgovorne ruske mirovne sile, in pri tem ubil tri separatistične vojake.

Moskva in Erevan sta takrat Azerbajdžan obtožila kršitve premirja, kar so v Bakuju zavrnili in vztrajali, da so njihove enote na suverenem ozemlju Azerbajdžana. Armenija je nato pozvala k mirovnim pogajanjem, s čimer so se v Azerbajdžanu strinjali.

Gorski Karabah je bil leta 2020 v središču vojne, ki je zahtevala več kot 6500 življenj. Končala se je s tristranskim sporazumom o prekinitvi ognja, pri katerem je posredovala Rusija. S tem sporazumom se je Armenija odpovedala ozemljem, ki jih je nadzorovala več desetletij. Etnični armenski separatisti v Gorskem Karabahu so se leta 1991, ko je razpadla Sovjetska zveza, odcepili od Azerbajdžana. Konflikti, ki so sledili, so skupno zahtevali okoli 30.000 življenj.