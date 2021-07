Googlov iskalnik vse bolj prikazuje neposredne komercialne ponudbe kot odgovor na spletna iskanja potrošnikov, zlasti glede hotelov in letov. Evropska komisija je zato skupaj z mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov pod vodstvom nizozemskih in belgijskih organov Google pozvala, naj pojasni, kdaj deluje kot neposredni prodajalec ali posrednik, in izboljša skladnost z evropskim pravom na splošno za svoje različne storitve.

Od Googla med drugim pričakujejo, da bo prikazal končne cene letov in hotelov, vključno s pristojbinami ali davki, ki jih je mogoče v razumnih okvirih vnaprej izračunati.

Poleg tega mora Google ponovno pregledati splošne pogoje storitve Google Store, saj je mreža za varstvo potrošnikov ugotovila, da v nekaterih primerih obstaja znatno neravnovesje med pravicami potrošnikov in prodajalcev, in sicer v škodo potrošnikov, so navedli v danes objavljenem sporočilu.

»Potrošniki v EU ne smejo biti zavedeni pri uporabi spletnih iskalnikov, ko načrtujejo svoje počitnice. Potrošnike moramo opolnomočiti, da sprejemajo odločitve na podlagi nepristranskih in preglednih informacij,« je dejal evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

Od Googla se pričakuje, da bo Evropsko komisijo in mrežo za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, v kateri sodeluje tudi Slovenija, obvestil o spremembah svojih poslovnih praks v roku dveh mesecev. Če zaveze Googla ne bodo zadostne, bodo sledili nadaljnji pogovori. Nacionalni organi se lahko na koncu odločijo za uvedbo sankcij, so še sporočili pri komisiji.