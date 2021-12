»Danes je zgodovinski dan za digitalno preobrazbo Slovenije. S podpisom partnerskega sporazuma in investicijo podjetja Google uresničujemo vizijo Slovenije, ki je napredna, moderna in odprta v svet,« je na novinarski konferenci po podpisu sporazuma dejal minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. Današnji podpis sporazuma vidi kot dokaz, da Slovenija postaja nova digitalna zvezda Evrope.

V okviru tega partnerstva bosta podjetje Google in organizacija Google.org investirala 2,5 milijona evrov v slovensko znanje na področju umetne inteligence in v razvoj slovenskega socialnega podjetništva. »Gre za največjo investicijo te vrste v naši zgodovini, ki bo pomembno prispevala k digitalnemu preboju Slovenije,« je poudaril Andrijanič.

Milijon evrov za razvoj sistemov IT in spodbujanje učenja o umetni inteligenci Med prejemniki sredstev so vodilne slovenske raziskovalne, izobraževalne in podjetniške institucije. V okviru sporazuma bo Google podpiral slovenski digitalni ekosistem tudi v prihodnje. »Skupaj bomo vodili dialog na področju digitalne preobrazbe našega gospodarstva in družbe. Obenem bo naša vladna služba podjetju Google predlagala sodelovanje tudi pri drugih strateških projektih,« je še dejal minister. En milijon evrov namenjajo spodbujanju razvoja sistemov IT in spodbujanju učenja o umetni inteligenci. V tem okviru bo del sredstev prejel Laboratorij za bioinformatiko Univerze v Ljubljani, ki razvija pobude na področju umetne inteligence za šole. Nepovratna sredstva za razvoj raziskav ekosistema umetne inteligence pa bo prejel tudi Institut Jožef Stefan (IJS), kjer je več kot 150 raziskovalk in raziskovalcev, ki se ukvarjajo s področjem umetne inteligence, je po koncu novinarske konference za medije dejal direktor IJS Boštjan Zalar. »Uporabo teh sredstev vidimo predvsem za raziskave uporabe in tehnologij umetne inteligence na področju naravoslovja in tehnike. Ljudje želimo kontrolirati vedno bolj kompleksne sisteme, eni izmed teh so kvantni sistemi, ki jih običajna človeška pamet ne more dobro obvladovati, in tukaj nam lahko prav pride računalništvo, podprto z metodami umetne inteligence,« je pojasnil Zalar.

Milijon evrov za krepitev socialnega podjetništva Dodatnih milijon evrov bo Google.org namenil za krepitev slovenskega ekosistema socialnega podjetništva ter dodatnih 500.000 evrov nepovratnih sredstev, ki zagotavljajo dostop do kapitala in podporo podjetnikom z omejenimi možnostmi. Sredstva so del novega Google.org Sklada za družbene inovacije v Evropi, ki podpira razvoj socialnega podjetništva v Evropi. V okviru tega sklada bodo nepovratna sredstva zagotovili Skladu 05. Današnji podpis je izjemno pomemben tudi za ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj digitalizacija močno vpliva na trg dela, pa je poudaril minister Janez Cigler Kralj. »Trg dela mora biti odziven in vključujoč, kar je tudi en od naših prioritet že od začetka tega mandata,« je pojasnil. Veseli ga, da bo Google sedanjim in prihodnjim podjetnikom, zaposlenim in iskalcem zaposlitve nudil brezplačne delavnice, orodja in programe ter namenska posvetovanja.