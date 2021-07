Po petkovem zatišju so jih v Gorski reševalni zvezi Slovenije v soboto po vsej državi našteli kar enajst. V sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah s posadko Slovenske vojske so reševali planince z zvini, zlomi, poškodbami glave, nekateri pa so bili le povsem izčrpani. Dela vrh glave so imeli tudi v nedeljo. Ena planinka se je poškodovala nad slapom Rinka v Logarski dolini, nekaj po poldnevu so reševalci iz Mojstrane na pomoč priskočili izgubljenim planincem na poti na Jerebikovec. Posebno huda je bila nesreča v soteski Vintgar v občini Bled, kjer se je odtrgala skala in hudo poškodovala turistko. Na kraju so jo oskrbeli pripadniki GRS Radovljica, s helikopterjem SV pa so jo odpeljali v ljubljansko bolnišnico. Predlani se je podobna nesreča končala tragično – pri izviru Bistrice se je na planinko prevalila skala, ki se je je oprijela.

Več sreče je imela pri vzponu na Mangart po Slovenski poti nemška planinka, ki ji je na višini okoli 2400 metrov noga ostala ujeta med steno in skalo. Po petih urah napornega reševanja v dežju in vetru jo je ekipa reševalcev, zdravnika in policista vendarle rešila, turistka pa je nesrečo preživela brez hujših posledic. Gorski reševalci so letos posredovali že več kot 300-krat, do 20. julija je življenje v gorah izgubilo že 15 ljudi (lani v vsem letu 16). Tako kot policija tudi gorski reševalci nenehno opozarjajo, da se je treba na turo v hribih dobro pripraviti, vzeti primerno opremo, ki jo je treba tudi znati uporabljati, obenem pa morajo planinci izbrati cilj, primeren njihovim sposobnostim. »Čeprav smo sredi poletja, je v visokogorju še vedno nujna zimska oprema,« v Gorski reševalni zvezi opozarjajo vse ljubitelje gora.